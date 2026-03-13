El DIM logró uno de sus grandes objetivos del primer semestre: clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo antioqueño superó las rondas previas del torneo continental y ahora se prepara para conocer a los rivales con los que compartirá zona en el principal campeonato de clubes de Sudamérica.

La clasificación llegó tras superar dos eliminatorias exigentes. Primero dejó en el camino a Liverpool FC en la Fase 2 y luego al Club Atlético Juventud en la Fase 3. Con esos resultados, el Poderoso aseguró su presencia entre los 32 equipos que disputarán la fase principal del torneo, instancia que se definirá mediante sorteo en la sede de Conmebol.

Cómo clasificó el DIM a la fase de grupos de la Libertadores

El camino del DIM hacia la fase de grupos comenzó con la serie frente a Liverpool de Uruguay. En esa eliminatoria, el equipo colombiano logró una ventaja clave que le permitió avanzar a la siguiente ronda y seguir con vida en el torneo continental. Posteriormente llegó el duelo decisivo frente a Juventud. El partido de ida terminó empatado, lo que dejó la clasificación abierta para el compromiso de vuelta en el estadio Atanasio Girardot.

En Medellín, el DIM logró imponerse 2-1, resultado suficiente para asegurar su lugar en la fase de grupos. Hayen Palacios abrió el marcador y, cuando el partido entraba en su tramo final, Francisco Fydriszewski anotó el gol definitivo a ocho minutos del cierre, asegurando la clasificación del equipo antioqueño. Este resultado confirmó el éxito del equipo en las rondas previas y le permitió cumplir el primer gran objetivo internacional del año.

Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores 2026

Con la clasificación asegurada, el DIM ahora espera conocer a sus rivales en la siguiente fase del torneo. El sorteo de la fase de grupos se realizará el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. La ceremonia comenzará a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) y en ese evento se definirán los ocho grupos del campeonato.

Cada zona tendrá cuatro equipos, uno de cada bombo, lo que garantiza enfrentamientos entre clubes de diferentes niveles según el ranking continental. Ese mismo día también se realizará el sorteo de la Copa Sudamericana, completando el calendario internacional del fútbol sudamericano para el primer semestre del año.

Los bombos del sorteo de la Libertadores 2026, ya con el DIM

El DIM quedó ubicado en el bombo 4, ya que proviene de las fases previas del torneo. Esto significa que en su grupo enfrentará a un equipo de cada uno de los otros tres bombos. Los bombos están distribuidos así:

Bombo 1: Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguay), Club Nacional de Football (Uruguay), LDU Quito (Ecuador), Fluminense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador).

Bombo 2: Libertad (Paraguay), Estudiantes LP (Argentina), Cerro Porteño (Paraguay), Lanús (Argentina), Corinthians (Brasil), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasil) y Universitario (Perú).

Bombo 3: Junior de Barranquilla (Colombia), Universidad Católica (Chile), Rosario Central (Argentina), Independiente Santa Fe (Colombia), Always Ready (Bolivia), Coquimbo Unido (Chile), Deportivo La Guaira (Venezuela) y Cusco FC (Perú)

Bombo 4: Universidad Central (Venezuela), Platense (Argentina), Independiente Rivadavia (Argentina), Mirassol (Brasil), Barcelona SC (Ecuador), Sporting Cristal (Perú), Deportes Tolima (Colombia) e Independiente Medellín (Colombia).

Los posibles rivales del DIM en la fase de grupos

Al estar en el bombo 4, el Medellín podría enfrentarse a cualquiera de los equipos de los bombos 1, 2 y 3, lo que abre la puerta a grupos muy exigentes. Entre los rivales más fuertes que podrían aparecer están clubes históricos como Flamengo, Palmeiras o Boca Juniors, equipos que suelen ser protagonistas del torneo. También aparecen otros candidatos como Fluminense o Independiente del Valle.

Del bombo 2, el DIM podría cruzarse con equipos tradicionales como Estudiantes, Corinthians o Cruzeiro. Mientras que en el bombo 3 podría enfrentar a clubes del continente como Rosario Central, Always Ready o Universidad Católica.

El reto que viene para el DIM en el torneo continental

Con la clasificación asegurada, el desafío del DIM será competir en un grupo que seguramente tendrá alto nivel. En la Libertadores, cada punto es determinante y los viajes por Sudamérica suelen representar desafíos adicionales.

El equipo antioqueño buscará aprovechar la localía en el Atanasio Girardot, un estadio donde históricamente ha conseguido resultados importantes en torneos internacionales. La expectativa ahora se centra en el sorteo. Allí se conocerá el camino que deberá recorrer el DIM en la fase de grupos y los rivales que tendrá que enfrentar en su objetivo de avanzar a los octavos de final del torneo más importante del continente.