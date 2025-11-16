La Selección Colombia vivió una noche especial en La Florida. En apenas tres minutos del amistoso ante Nueva Zelanda, un joven centrocampista que había esperado pacientemente su oportunidad recibió al fin el premio mayor: Gustavo Puerta convirtió su primer gol con la Selección absoluta en el mismo día de su debut oficial. Una historia perfecta para un jugador que siempre caminó con la fe y la disciplina como compañeras de viaje.

El partido terminó 2-1 a favor del combinado nacional, pero la portada emocional quedó para el volante vallecaucano, que en la primera acción ofensiva del encuentro cazó una pelota al borde del área, sacó un derechazo limpio y celebró como si estuviera frente a su propia familia. Ese instante puede, perfectamente, marcar un antes y un después en su camino hacia la lista definitiva de Néstor Lorenzo para el próximo Mundial.

El debut que le abre la puerta al Mundial

Para Lorenzo, la zona de contención es una de las más disputadas en la Selección Colombia. Allí compiten nombres de mucho recorrido como Jefferson Lerma, Richard Ríos, Kevin Castaño, Juan Portilla, Matheus Uribe, entre otros. La pelea es durísima, pero Puerta se ha caracterizado por desafiar escenarios adversos desde que apareció en el radar del fútbol profesional.

Ante Nueva Zelanda no solo marcó: también demostró solidez en los duelos, claridad en los pases y madurez en la toma de decisiones. Esa combinación, sumada a su juventud y capacidad de aprendizaje, lo convierte en un candidato serio a pelear por un cupo en la convocatoria mundialista del próximo año en Estados Unidos.

El mediocampista sabe que su margen para impresionar es corto, pero ante la primera oportunidad respondió con personalidad de veterano. Su debut no fue un simple informe estadístico: fue una declaración de intenciones.

🇨🇴 GOLAZO de Gustavo Puerta. Debut y gol para el mediocampista: 1-0 Colombia ante Nueva Zelanda 🇳🇿, al 2’ pic.twitter.com/HX2bz3JQcx — Pipe Sierra (@PSierraR) November 16, 2025

Un camino forjado desde abajo y con carácter

La historia de Gustavo Puerta no es la de un futbolista privilegiado ni la de un talento precoz que llegó de inmediato a la élite. Su trayectoria inició en 2021 con el Bogotá FC en la Segunda División de Colombia, donde llamó la atención por su despliegue físico, su lectura táctica y ese sello moderno del mediocampista defensivo que recupera, juega y propone.

Desde muy joven mostró un rasgo que terminó por distinguirlo en todas sus etapas: liderazgo natural. En 2023 fue capitán de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Argentina, donde el equipo avanzó hasta los octavos de final. Su crecimiento fue tan sólido que ese mismo año pasó de la B colombiana a la Bundesliga, después de que el Bayer Leverkusen pagara dos millones de euros por su ficha. Una transición tan abrupta como merecida.

Su adaptación en Alemania requirió paciencia. Después de un primer ciclo, el club lo cedió al Núremberg y posteriormente al Hull City, donde acumuló minutos y competitividad. Luego volvió al Leverkusen para integrar el histórico doblete de Liga y Copa en 2024, una temporada donde aprendió de cerca lo que exige el más alto nivel europeo.

Racing de Santander: el salto que le devolvió continuidad

En busca de protagonismo real, Puerta tomó una decisión valiente y estratégica: fichó por el Racing de Santander en la Segunda División de España. El objetivo era claro: jugar, crecer y encabezar el proyecto de ascenso.

La apuesta rindió frutos. Su arranque de temporada ha sido sobresaliente: titularidad constante, madurez en la salida, precisión en la distribución y un golazo que ya enamoró a la afición montañesa. En diez jornadas se ha consolidado como uno de los jugadores más regulares del equipo, con una mezcla de intensidad, tranquilidad y visión que pocos de su edad pueden ofrecer.

Ese impulso fue determinante para que Néstor Lorenzo finalmente lo incluyera en la convocatoria de noviembre, un llamado que el vallecaucano esperaba desde hace meses.

Rendimiento de Gustavo Puerta vs Nueva Zelanda

Goles: 1

1 Pases completados: 45/50 (90%)

45/50 (90%) Pases largos: 2/2 (100%)

2/2 (100%) Pases al último tercio: 9

9 Recuperaciones: 2

2 Despejes: 2

2 Intercepciones: 2

Gustavo Puerta ya no es solo una promesa. Es una realidad creciente, un futbolista que ha superado todas las etapas con esfuerzo y que ahora, con la camiseta de su país y un gol en el primer intento, quiere convencer a todos —incluido Lorenzo— de que está listo para dar el salto definitivo.