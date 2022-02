Han sido unas horas bastante aterradoras y el mundo es testigo de lo que vive Ucrania, país que es atacado por Rusia tras el anuncio de su presidente, Vladimir Putin.

En las últimas horas se han conocido testimonios y videos de los que vive Ucrania y sus ciudades principales. Afecta varios frentes, incluyendo el fútbol.

Por esa razón, en Futbolete queremos mostrar las implicaciones directas en indirectas de esta guerra en el fútbol y cómo sirve de argumento clave para tomar algunas decisiones en torno al deporte.

En la mañana de este jueves 24 de febrero, la UEFA se manifestó con un comunicado y allí citó a una reunión extraordinaria para el viernes 25, donde tocará temas relacionados al fútbol y el cambio de sede de la final de la Champions League, la cual está programada en San Petersburgo, Rusia.

UEFA shares the international community’s significant concern for the security situation developing in Europe and strongly condemns the ongoing Russian military invasion in Ukraine.

Full statement: ⬇️

— UEFA (@UEFA) February 24, 2022