Conflicto entre Ucrania y Rusia llega al fútbol: ¡Comunicado oficial de la UEFA!

Luego del difícil momento que se ha vivido en las ultimas horas en Ucrania por el estallido del conflicto armado con Rusia, la UEFA se manifestó al respecto; el fútbol no es exento.

A primera hora de este jueves, el presidente de la UEFA convocó una reunión extraordinaria, la cual se llevará a cabo el viernes 25 de febrero y se tomarán decisiones relacionadas a la Europa League y Champions League.

“Tras la evolución de la situación entre Rusia y Ucrania en las últimas 24 horas, el presidente de la UEFA decidió convocar una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para el viernes 25 de febrero, con el fin de evaluar la situación y tomar todas las decisiones necesarias”.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.

— UEFA (@UEFA) February 24, 2022