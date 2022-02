¿Qué pasará con el fútbol en Ucrania?

La reanudación del fútbol en Ucrania se detiene. Esa ha sido la orden impartida por los dirigentes de la Primera División en ese país.

El conflicto entre Ucrania y Rusia provocó la decisión de no reiniciar el campeonato de fútbol, que estaba programado para el viernes 25 de febrero con el enfrentamiento entre Minaj y el Zorya Luhansk.

La decisión de la Liga Premier de Ucrania se tomó después de que el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski declarara la ley marcial. La decisión es en defensa por la operación militar iniciada por parte de Rusia en la Región del Dombás, órdenes de Vladímir Putin.

El conflicto provocó que los futbolistas brasileños de esa Liga se reúnan para pedir ayuda a la cancillería de su país y así salir de Ucrania.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2

— Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022