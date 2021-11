¿Gastroenteritis o trasnocho? La fiesta por la que Messi no entrenó con PSG

Con polémica o no, acuerdos o desacuerdos, como sea, Lionel Messi es el nuevo ganador del Balón de Oro 2021 y sumó uno más para su vitrina. Ya son siete para la historia que lo cataloga como uno de los mejores jugadores de fútbol del planeta.

Y por supuesto, el galardón no podía pasar desapercibido, por lo que en la capital francesa se celebró de forma íntima con el argentino. El PSG y toda su plantilla asistieron a la reunión con familiares y amigos del volante de creación.

El tema es que este martes se conoció que La Pulga no entrenó con su club, por una gastroenteritis. Quedan dudas si realmente fue eso, si se tomó unas copas de más de la felicidad, si el trasnocho hizo de las suyas o si simplemente el equipo le dio permiso para que festejara con los suyos, sin preocuparse por la práctica. Da igual, merecido festejo para uno de los más grandes del balompié mundial.

+ El trino y la molestia de Casillas por el Balón de Oro que ganó Messi

Messi had a party last night. It was tagged LM7 pic.twitter.com/QwEdgh8CoX

— Ezenwanyi Camp Nou ❤💙 (@Jiji_Byte) November 30, 2021