El enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City en los octavos de final de la Champions League vuelve a poner frente a frente a dos de los clubes más poderosos del fútbol europeo. Cada duelo entre ambos equipos se ha convertido en uno de los espectáculos más esperados del calendario continental, con plantillas llenas de estrellas y estilos de juego que suelen ofrecer partidos memorables.

Sin embargo, además de la rivalidad deportiva que se ha construido en los últimos años, existe otro elemento interesante que conecta a ambos clubes: varios futbolistas han vestido las dos camisetas a lo largo de su carrera. Algunos dejaron huella en uno de los equipos, otros encontraron en el segundo club una nueva etapa de su trayectoria, y hay incluso casos recientes que siguen activos dentro del plantel madridista.

Steve McManaman, uno de los primeros en conectar Real Madrid y Manchester City

Uno de los nombres más recordados que pasó por ambos clubes es Steve McManaman. El futbolista inglés llegó al Real Madrid en 1999 después de brillar en el Liverpool y rápidamente se convirtió en un jugador importante dentro del equipo blanco.

Durante su etapa en Chamartín disputó más de 150 partidos y fue parte de un ciclo exitoso que incluyó títulos de LaLiga y de la Champions League. Su calidad técnica, su capacidad para aparecer en momentos importantes y su estilo elegante lo convirtieron en un futbolista muy valorado por la afición madridista.

Cuando su etapa en el Real Madrid llegó a su fin, McManaman decidió cerrar su carrera en el Manchester City. Allí jugó durante dos temporadas y dejó un total de 44 apariciones, aportando experiencia y talento a un equipo que todavía estaba en proceso de crecimiento.

Nicolas Anelka, de campeón de Champions con Real Madrid al City

Otro caso interesante es el del delantero francés Nicolas Anelka. Su paso por el Real Madrid se produjo en la temporada 1999-2000, un año muy especial para el club blanco. Aunque su adaptación no fue sencilla, terminó formando parte del plantel que conquistó la Octava Champions League.

Tiempo después, el delantero llegó al Manchester City, donde jugó entre 2002 y 2004. En el equipo inglés logró continuidad y protagonismo ofensivo, convirtiéndose en un delantero importante dentro del proyecto del club en aquellos años.

Robinho, uno de los fichajes más mediáticos entre ambos clubes

El brasileño Robinho protagonizó uno de los movimientos más mediáticos entre Real Madrid y Manchester City. El atacante llegó al club blanco en 2005. Durante su etapa en el Real Madrid dejó destellos de talento, goles y actuaciones destacadas, aunque su rendimiento nunca terminó de alcanzar las expectativas que generaba su fichaje.

En 2008 dio el salto al Manchester City en una operación que llamó mucho la atención en el mercado de fichajes. Fue uno de los primeros grandes fichajes del nuevo proyecto del club inglés tras la llegada de la inversión extranjera. En el City jugó dos temporadas en las que combinó goles con momentos de gran espectáculo.

Emmanuel Adebayor y su paso por ambos equipos

El delantero togolés Emmanuel Adebayor también forma parte de esta lista de futbolistas que jugaron en ambos clubes. Adebayor tuvo una etapa destacada en el Manchester City entre 2009 y 2011, periodo en el que se consolidó como uno de los atacantes importantes del equipo.

En 2011 llegó al Real Madrid en calidad de cedido. Durante su paso por el club blanco aportó goles y soluciones ofensivas, marcando ocho tantos y ayudando al equipo en una temporada exigente.

Otros futbolistas que conectan Real Madrid y Manchester City

Además de los nombres más mediáticos, existen otros futbolistas que también formaron parte de ambas instituciones. Javi García, formado en la cantera del Real Madrid, tuvo pocas oportunidades en el primer equipo blanco. Sin embargo, encontró su mejor versión en el Manchester City, donde jugó como mediocentro entre 2012 y 2014 y aportó equilibrio en la zona media.

Álvaro Negredo también tuvo un breve paso por el Real Madrid sin demasiado protagonismo. No obstante, su etapa en el Manchester City fue mucho más destacada, especialmente en la temporada 2013-14, cuando marcó 23 goles en 49 partidos.

Otro nombre importante es el del croata Mateo Kovacic. El mediocampista disputó tres temporadas con el Real Madrid, superando los 100 partidos y conquistando títulos importantes antes de iniciar una nueva etapa en el Manchester City a partir de 2023.

Danilo, lateral brasileño, también defendió ambas camisetas. Jugó en el Real Madrid entre 2015 y 2017 antes de trasladarse al Manchester City, donde aportó experiencia y versatilidad en la defensa.

Brahim Díaz, el caso vigente entre Real Madrid y Manchester City

En la actualidad existe un futbolista que mantiene viva esta conexión entre ambos clubes: Brahim Díaz. El atacante español que juega en la selección de Marruecos, se formó en la cantera del Manchester City y llegó a debutar con el primer equipo del conjunto inglés. Su talento llamó rápidamente la atención del Real Madrid, que decidió ficharlo en 2019 para incorporarlo a su proyecto deportivo.

Desde entonces, Brahim ha ido ganando protagonismo dentro del equipo blanco. Con la camiseta del Real Madrid ha mostrado su capacidad técnica, su creatividad y su talento para generar desequilibrio en el ataque. Su evolución en el club madrileño lo ha convertido en una pieza cada vez más importante dentro del plantel, aportando goles, asistencias y momentos de calidad.

Una conexión histórica entre dos gigantes del fútbol europeo

El historial de futbolistas que han jugado en Real Madrid y Manchester City refleja cómo ambos clubes han estado conectados a lo largo de distintas épocas del fútbol europeo. Desde figuras de finales de los años noventa como McManaman o Anelka hasta jugadores más recientes como Kovacic o Brahim Díaz, la lista muestra trayectorias diversas y etapas distintas dentro de dos instituciones que hoy dominan la escena continental.

Ahora, con ambos equipos enfrentándose nuevamente en los octavos de final de la Champions League, estas historias compartidas añaden un elemento adicional de interés a una rivalidad que ya se ha convertido en una de las más atractivas del fútbol europeo.