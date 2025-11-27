En la fase de liga de la UEFA Europa League 2025-26, todo está listo para un duelo de enorme tensión competitiva entre dos equipos que llegan con realidades muy distintas, pero con la misma necesidad urgente de sumar puntos. Fenerbahçe busca una victoria que lo acerque a los puestos de clasificación y lo mantenga en la pelea ante rivales directos, mientras que Ferencváros, con 10 unidades, arriba fortalecido, en lo más alto de su grupo y consolidado como uno de los equipos más regulares del torneo.

El atractivo adicional para Sudamérica será la presencia de Jhon Jader Durán, quien sigue sumando protagonismo internacional.

Fenerbahçe vs Ferencváros: horarios y señales streaming para ver HOY EN VIVO

Colombia: 12:45 horas

12:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas México: 11:45 horas

11:45 horas Centroamérica: 11:45 horas

11:45 horas Estados Unidos: 12:45 horas (ET) / 9:45 horas (PT)

Dónde ver según región

En Sudamérica , transmisión disponible únicamente vía Disney+.

, transmisión disponible únicamente vía Disney+. En México y Centroamérica , el partido estará en Disney+ Premium.

, el partido estará en Disney+ Premium. En Estados Unidos, la señal estará disponible a través de VIX.

Durán busca minutos clave en un juego decisivo

Jhon Jader Durán y Fenerbahçe vuelven a escena este jueves por la fecha 5 de la fase de liga de la Europa League, duelo que se disputará en el Sukru Saracoglu Stadium de Estambul. El equipo del colombiano llega tras empatar ante Viktoria Plzen, en un partido en el que Durán fue protagonista por una acción polémica: un penal que no le sancionaron pese a las protestas del plantel turco.

El cuadro dirigido por İsmail Kartal marcha en el puesto 15 con siete unidades, obligado a ganar para intentar meterse en el Top 10 y mejorar una diferencia de gol que hoy lo compromete. A nivel individual, Durán viene de sumar su primera titularidad en varios meses durante la victoria 2-5 ante Rizespor, partido en el que aportó una asistencia, aunque todavía divide opiniones entre los aficionados por su irregularidad.

Ferencváros llega fortalecido y con ambición de liderato

Por el lado visitante, Ferencváros aterriza en Estambul con una campaña sólida y la posibilidad real de adueñarse del liderato del grupo. Para lograrlo, necesita vencer a Fenerbahçe y esperar un tropiezo del actual puntero, Midtjylland, que suma 12 unidades.

Este duelo también tiene un antecedente histórico: ambos equipos se enfrentaron únicamente una vez, en la Copa UEFA 1971/1972, en un partido que terminó 3-1 favoreciendo al cuadro húngaro. Más de cinco décadas después, se vuelven a encontrar en un contexto completamente diferente y con un peso competitivo mucho mayor.