La conquista del Mundial 2026 no solo le permitió a España volver a levantar la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Luis de la Fuente también recuperó el liderato de la clasificación mundial de la FIFA, un reconocimiento que premia el extraordinario rendimiento mostrado durante el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

La victoria por 1-0 sobre Argentina en la gran final, disputada en el MetLife Stadium de East Rutherford, devolvió a la Roja a lo más alto del escalafón internacional, posición que había perdido en abril y que ahora recupera gracias a una campaña prácticamente perfecta.

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España vuelve a ser la número uno del mundo

El recorrido de la selección española en el Mundial fue determinante para recuperar el primer lugar del ranking. El conjunto de Luis de la Fuente cerró el campeonato con siete victorias y un empate, resultados que le permitieron alcanzar los 1.995,88 puntos.

Con esa puntuación, España supera por más de 25 unidades a Argentina, que desciende a la segunda posición tras ceder el título mundial.

Por su parte, Francia, semifinalista del torneo, completa el podio de las mejores selecciones del planeta.

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Ranking FIFA después del Mundial 2026

España — 1.995,88 puntos Argentina — 1.970,37 puntos Francia — 1.948,97 puntos Inglaterra — 1.922,83 puntos Brasil — 1.804,92 puntos Marruecos — 1.803,99 puntos Portugal — 1.787,85 puntos Bélgica — 1.778,36 puntos Países Bajos — 1.775,54 puntos México — 1.754,30 puntos Colombia — 1.739,89 puntos

Entre las principales novedades de la clasificación aparece México, que logró ingresar al grupo de las diez mejores selecciones del mundo tras su participación en el Mundial, desplazando a Alemania fuera del Top 10.

La mayor escalada, sin embargo, fue protagonizada por Noruega, una de las revelaciones del campeonato, que ascendió doce posiciones para ubicarse en el puesto 19 del ranking.

Madrid recibió a los campeones del mundo

Mientras la FIFA oficializaba la nueva clasificación mundial, la selección española era recibida por una multitud en la capital del país.

El autobús de los campeones llegó sobre las 22:10 horas a la Plaza de Cibeles, escenario principal de los festejos por la obtención de la segunda estrella.

La caravana recorrió buena parte de Madrid tras partir desde el Palacio de La Moncloa y atravesó algunas de las principales avenidas de la ciudad antes de llegar al emblemático punto de celebración.

Cerca de dos millones de personas acompañaron a España

El recibimiento confirmó la magnitud del logro conseguido por la selección.

Según datos de la Delegación del Gobierno, cerca de dos millones de personas salieron a las calles de Madrid para acompañar el recorrido del equipo de Luis de la Fuente.

En la Plaza de Cibeles, donde la programación comenzó desde las 19:00 horas con presentaciones musicales de artistas como Arde Bogotá, Viva Suecia, Ana Mena, Lola Índigo y Aitana, unas 120.000 personas aguardaban la llegada de los nuevos campeones del mundo.

Aunque el acto principal estaba previsto hasta las 23:00 horas, la enorme respuesta de los aficionados y el desarrollo del recorrido provocaron algunos retrasos en la programación.

España celebra un doble triunfo histórico

La jornada terminó siendo inolvidable para el fútbol español. Además de conquistar el Mundial 2026 y sumar la segunda estrella de su historia, la selección recuperó el primer lugar del ranking FIFA, ratificando que el título obtenido no fue fruto de la casualidad, sino la confirmación del dominio mostrado por una generación que vuelve a situar a España como la principal referencia del fútbol internacional.