La Selección Colombia Sub-17 buscará su primera victoria en el Mundial de la categoría cuando enfrente a El Salvador, en la segunda jornada del Grupo G. El compromiso se jugará este viernes 7 de noviembre, desde las 7:30 a.m. (hora de Colombia), en el Aspire Zone – Pitch 8 de Rayán (Catar).

Tras el empate 1-1 frente a Alemania en su debut, el equipo dirigido por Freddy Hurtado llega con confianza y la motivación de sumar tres puntos que lo acerquen a los octavos de final. En cambio, El Salvador intentará recuperarse del duro golpe sufrido ante Corea del Norte (5-0), en un grupo que empieza a perfilar a sus candidatos, pero que aún tiene margen para sorpresas.

Dónde ver Colombia vs El Salvador Sub-17 en TV y online

El partido podrá verse en vivo en Colombia y varios países de América Latina a través de diferentes canales y plataformas oficiales:

Televisión: RCN TV, CARACOL HD2 y DIRECTV Sports.

RCN TV, CARACOL HD2 y DIRECTV Sports. Online: transmisión en Ditu, App RCN, canal de YouTube de RCN, DGO y FIFA+, la plataforma oficial del torneo.

El compromiso es clave para ambas selecciones, especialmente para la Tricolor, que busca confirmar las buenas sensaciones que dejó en su estreno. Freddy Hurtado prepara un equipo ofensivo, consciente de que la diferencia de goles podría ser determinante para la clasificación.

Dónde se juega el partido de la Selección Colombia en el Mundial sub-17 y quién será el árbitro

El encuentro se disputará en el Aspire Zone – Pitch 8, ubicado en Rayán (Catar), uno de los complejos deportivos más modernos del país y que acoge varios partidos del certamen juvenil. El árbitro designado para dirigir el compromiso será el rumano Marian Barbu.

A qué hora ver el partido de la Tricolor sub-17, país por país

Colombia, Perú y Ecuador: 7:30 a.m.

7:30 a.m. México: 6:30 a.m.

6:30 a.m. Argentina, Chile y Uruguay: 9:30 a.m.

9:30 a.m. Estados Unidos (Este): 7:30 a.m.

7:30 a.m. España: 13:30 p.m.

13:30 p.m. Alemania, Italia y Francia: 13:30 p.m.

13:30 p.m. Catar: 15:30 p.m.

Así llegan Colombia y El Salvador en el Grupo G

La Selección Colombia Sub-17 debutó con un empate de carácter ante Alemania (1-1), el vigente campeón del mundo de la categoría. El equipo nacional mostró solidez defensiva, intensidad en el medio campo y buenas conexiones en ataque, especialmente por los costados. El gol de la igualdad llegó tras una jugada colectiva que reflejó la confianza del grupo en su estilo de juego.

Por su parte, El Salvador tuvo un estreno complicado frente a Corea del Norte, cayendo 5-0 en un partido donde sufrió por la presión alta y la velocidad del rival. El técnico salvadoreño intentará ajustar la línea defensiva y fortalecer el bloque medio para evitar que Colombia encuentre espacios en la salida.

En este grupo también compite Corea del Norte, líder con tres puntos, seguida de Colombia y Alemania con uno, y El Salvador en el fondo sin unidades.

Posible alineación de la Selección Colombia Sub-17 ante El Salvador

Colombia: Jorman Mendoza; Criss Macías, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza, Miguel Solarte; Cristian Orozco, Matías Lozano, Juan Cataño, Cristian Flórez; José Escorcia y Santiago Londoño. DT: Freddy Hurtado.

La base del equipo que empató ante Alemania se mantendrá, con Santiago Londoño como principal referencia ofensiva. En el mediocampo, Matías Lozano y Cristian Orozco tendrán la misión de controlar el ritmo del juego y generar conexiones con los extremos Flórez y Cataño, piezas claves en el ataque cafetero.

Qué se juega la Selección Colombia en este partido

El duelo ante El Salvador puede marcar el rumbo de Colombia en el torneo. Un triunfo dejaría a la Tricolor muy cerca de la clasificación a los octavos de final, ya sea en los dos primeros puestos del grupo o como uno de los mejores terceros. El Salvador, en tanto, necesita sumar para mantener opciones de avanzar, y apelará a la garra y al despliegue físico para frenar el juego ofensivo colombiano.

El objetivo: meterse en la pelea por la clasificación en el Mundial sub-17

Con jóvenes talentos que representan el futuro del fútbol nacional, la Selección Colombia Sub-17 afronta este partido con la ilusión de sumar su primera victoria mundialista y dar un paso firme hacia la siguiente fase.

El equipo ha mostrado carácter, equilibrio y una identidad clara, y ante El Salvador tendrá la oportunidad de confirmar su crecimiento futbolístico en el escenario global del Mundial Sub-17 Catar 2025.