La Selección Colombia Sub-17 inicia su participación en el Mundial de Catar 2025 enfrentando a una de las potencias más fuertes del torneo: Alemania, vigente campeona del certamen. El compromiso, correspondiente al Grupo G, se jugará este martes 4 de noviembre desde las 9:45 a.m. (hora de Colombia) en el Aspire Zone – Pitch 2, de la ciudad de Rayán.

Será un reto de alta exigencia para el equipo dirigido por Freddy Hurtado, que llega con una nueva generación de talentos en busca de consolidarse a nivel internacional. Alemania, por su parte, defenderá el título obtenido en la edición anterior (2023), cuando se consagró campeón tras vencer a Francia en la tanda de penaltis.

Dónde ver Colombia Sub-17 vs Alemania en TV y online

El debut de la Selección Colombia Sub-17 podrá seguirse en vivo y en alta definición a través de diferentes plataformas. En televisión, el partido será transmitido por RCN TV, Caracol HD2 y DIRECTV Sports.

Quienes prefieran verlo por internet contarán con múltiples opciones: Ditu, App RCN, el canal oficial de RCN en YouTube, DGO (plataforma de streaming de DIRECTV) y FIFA+, el servicio oficial del torneo que permite seguir todos los encuentros del Mundial Sub-17 desde cualquier país.

Gracias a esta amplia cobertura, los aficionados podrán disfrutar del debut de Colombia sin importar su ubicación, ya sea desde dispositivos móviles, computadores o televisores inteligentes.

A qué hora ver Colombia vs Alemania, Mundial Sub-17

El partido será uno de los más atractivos de la jornada en el Mundial Sub-17, con la atención puesta en la actuación de los jóvenes colombianos frente a una Alemania que llega con una generación muy sólida y con experiencia internacional en torneos europeos juveniles.

Colombia, Perú y Ecuador: 9:45 a.m.

9:45 a.m. México: 8:45 a.m.

8:45 a.m. Argentina, Chile y Uruguay: 11:45 a.m.

11:45 a.m. España, Francia y Alemania: 15:45 p.m.

15:45 p.m. Reino Unido: 14:45 p.m.

14:45 p.m. Catar: 17:45 p.m.

Dónde se juega el partido debut de la Selección Colombia en el Mundial sub-17

El encuentro entre Colombia Sub-17 y Alemania se disputará en el Aspire Zone – Pitch 2, un moderno complejo deportivo ubicado en la ciudad de Rayán (Catar), conocido por ser uno de los centros de entrenamiento más avanzados del mundo.

El estadio cuenta con las condiciones ideales para los compromisos de esta categoría: césped de alta calidad, tecnología de ventilación climática y una capacidad adaptada al formato de la competencia juvenil.

Probable alineación de la Selección Colombia Sub-17

Colombia: Jorman Mendoza; Yaiker Moya, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza, Miguel Solarte; Cristian Orozco, Matías Lozano, Juan Cataño, Cristian Flórez; Jhon Sevillano y Santiago Londoño. DT: Freddy Hurtado.

Un reto de alto nivel para los juveniles colombianos

Enfrentar a Alemania no solo será una oportunidad para sumar puntos importantes, sino también una prueba de carácter para esta generación Sub-17. Colombia llega con el sueño de avanzar a la siguiente fase y consolidar su estilo de juego, mientras que Alemania busca comenzar su defensa del título con una victoria.

El Aspire Zone será testigo del inicio de un nuevo capítulo en el camino de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial, en un duelo que promete intensidad, talento y una muestra del futuro del fútbol internacional.