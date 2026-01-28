La Champions League llega a una jornada decisiva y el foco estará puesto en Lisboa. Benfica recibe a Real Madrid en un duelo con objetivos muy distintos, pero con un impacto directo en la definición de los clasificados a la siguiente fase del torneo.

El partido se jugará el miércoles 28 de enero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo. Compartimos todos los detalles para ver el partido en vivo, las señales de TV y plataformas online, el estadio, las probables alineaciones y el panorama de ambos equipos en la tabla de la Champions League.

Horario de Benfica vs Real Madrid, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina / Chile / Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00

Dónde ver Benfica vs Real Madrid de la Champions en TV y online

España: M+ Liga de Campeones (Movistar Plus+ dial 60 / Orange TV 115) y LaLiga TV Bar

Colombia y Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming.

México: FOX ONE

Estados Unidos: Paramount+, ViX, TUDN, UniMás y Univision.

Dónde se juega el partido de Real Madrid en la Champions de este miércoles

El encuentro se disputará en el Estadio da Luz, casa del Benfica. El estadio cuenta con capacidad para más de 68.000 espectadores y suele ofrecer un ambiente intenso en las noches europeas, un factor que el equipo local buscará convertir en ventaja ante uno de los gigantes del continente.

Cómo llegan Real Madrid y Benfica a la Jornada 8 de la Liga de Campeones

Real Madrid llega a esta fecha ubicado en la tercera posición de la tabla con 15 puntos en siete partidos. El equipo blanco está muy cerca de asegurar la clasificación directa a los octavos de final: una victoria le garantiza el boleto, mientras que un empate también podría ser suficiente para evitar el playoff de dieciseisavos, gracias a un goal average muy favorable (+11). Una derrota, en cambio, complicaría seriamente sus opciones de terminar entre los ocho mejores.

Este contexto convierte el duelo en un partido de máxima concentración para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que busca estabilidad en el cierre de la fase y continuidad competitiva en Europa.

Benfica, por su parte, atraviesa una situación límite. Ocupa la posición 29 con 6 puntos, y sus opciones de avanzar son reducidas. Solo le sirve ganar y esperar una combinación de resultados adversos para los equipos que tienen 9, 8 y 7 puntos, con la esperanza de alcanzar un lugar en el playoff. El margen de error es nulo para el conjunto portugués.

Probables alineaciones del partido de Real Madrid ante Benfica

Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedić, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Samuel Dahl; Enzo Barrenechea, Leandro Barreiro, Gianluca Prestianni, Heorhiy Sudakov, Fredrik Aursnes; Vangelis Pavlidis. DT: Jose Mourinho.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappe y Vinicius Junior. DT: Álvaro Arbeloa.

Ficha del partido: Benfica vs Real Madrid

Competición: UEFA Champions League – Jornada 8

UEFA Champions League – Jornada 8 Fecha: Miércoles 28 de enero

Miércoles 28 de enero Hora: 21:00 (España) | 15:00 (Colombia)

21:00 (España) | 15:00 (Colombia) Estadio: Da Luz (Lisboa)

Da Luz (Lisboa) TV y online: España: M+ Liga de Campeones y LaLiga TV Bar Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium México: FOX ONE Estados Unidos: Paramount+, ViX, TUDN, UniMás y Univision



Un partido con implicaciones directas en la tabla de la Champions League, donde el Real Madrid busca cerrar su clasificación y el Benfica se juega su última oportunidad europea.