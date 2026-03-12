El estadio Olímpico de Atenas será el escenario del enfrentamiento entre Panathinaikos y Real Betis por los octavos de final de la UEFA Europa League. El conjunto griego quiere hacerse fuerte en casa ante un equipo español que llega como uno de los protagonistas de la fase de liga.

El partido se disputará el jueves 12 de marzo desde las 18:45 en España y las 12:45 en Colombia. La cita en la capital griega tendrá un ambiente imponente, con más de 70 mil espectadores en las tribunas y una eliminatoria que promete equilibrio, intensidad y alto ritmo competitivo.

Dónde ver Panathinaikos vs Real Betis en TV y online

La transmisión del compromiso estará disponible en diferentes señales según el país.

España: MOVISTAR+ (M60 y Orange 115), M+ Liga de Campeones 3 (M62 y Orange 118) y LaLiga TV Bar

MOVISTAR+ (M60 y Orange 115), M+ Liga de Campeones 3 (M62 y Orange 118) y LaLiga TV Bar Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 5 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN 5 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: ESPN en TV, Claro Sports en línea y DISNEY+ PREMIUM

ESPN en TV, Claro Sports en línea y DISNEY+ PREMIUM Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, Univision Now y ViX.

A qué hora es Panathinaikos vs Real Betis, país por país

El encuentro tendrá horario de tarde en Europa y mediodía en América:

España: 18:45

Grecia: 19:45

Italia: 18:45

Colombia: 12:45

Perú: 12:45

Ecuador: 12:45

México (CDMX): 11:45

Argentina: 14:45

Chile: 14:45

Estados Unidos (ET): 12:45

Estados Unidos (PT): 9:45

Dónde se juega el partido de Real Betis en la Europa League

El compromiso se disputará en el estadio Olímpico de Atenas, recinto con capacidad para más de 70 mil espectadores. Es uno de los escenarios más emblemáticos de Grecia y un fortín para el Panathinaikos en competiciones continentales.

Cómo llegó Panathinaikos a los octavos de final de la Europa League

El conjunto griego comenzó su recorrido en la tercera fase de clasificación, donde eliminó a Shakhtar Donetsk. Posteriormente superó a Samsunspor y logró acceder a la fase de liga. En esa instancia ocupó la casilla 20 con 12 puntos en 8 partidos. Como local venció a Sturm Graz (2-1), empató con Viktoria Plzen (0-0) y Roma (1-1), y cayó frente a Go Ahead Eagles (1-2). En los playoffs volvió a enfrentarse a Viktoria Plzen y consiguió avanzar a los octavos.El equipo dirigido por Rafa Benítez buscará aprovechar el respaldo de su afición para tomar ventaja en la serie.

Cómo llegó Real Betis a los octavos de final

Real Betis terminó cuarto en la fase de liga con 17 puntos en 8 partidos, clasificando directamente a esta instancia. Como visitante logró triunfos importantes ante Ludogorets Razgrad (0-2) y Dinamo Zagreb (1-3), empató con Genk (0-0) y perdió ante PAOK FC (2-0). El equipo español llega con regularidad y experiencia internacional. Bajo la dirección de Manuel Pellegrini, el conjunto verdiblanco intentará imponer posesión y orden táctico en territorio griego.

Probables alineaciones de Panathinaikos y Real Betis

Panathinaikos: Alban Lafont; Giorgos Katris, Tin Jedvaj, Adam Gnezda Zerin; Davide Calabria, Sontiris Kontouris, Moussa Sissoko, Giorgos Kyriakopoulos; Vicente Taborda, Anass Zaroury y Andrews Tetteh. DT: Rafa Benítez.

Real Betis: Pau López; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan de Souza, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Álvaro Fidalgo, Pablo Fornals; Antony, Abde Ezzalzouli y Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini.

Ficha del partido Panathinaikos vs Real Betis

Competición: Octavos de final de la UEFA Europa League

Fecha: Jueves 12 de marzo

Hora: 18:45 (España) – 12:45 (Colombia)

Estadio: Estadio Olímpico de Atenas

Capacidad: Más de 70.000 espectadores

Entrenadores: Rafa Benítez (Panathinaikos) – Manuel Pellegrini (Real Betis).