Manchester City y Real Madrid se enfrentarán este martes por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, en un duelo que llega marcado por lo ocurrido en la ida. Aquel encuentro fue un auténtico recital de Federico Valverde, quien firmó un hat-trick para sentenciar un contundente 3-0 que dejó al conjunto inglés contra las cuerdas. Esa derrota igualó la segunda peor caída del City en una eliminatoria de Champions, evocando el recuerdo del 3-0 sufrido ante Liverpool en la temporada 2017/18.

Manchester City vs Real Madrid: canales de televisión y plataformas online HOY EN VIVO

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Manchester City, obligado a una remontada histórica

El Manchester City vuelve a cruzarse con el Real Madrid en fase eliminatoria por quinta temporada consecutiva, una rivalidad que ya es un clásico moderno de la Champions League. Para encontrar inspiración, el equipo de Pep Guardiola puede mirar hacia la temporada 2022/23, cuando goleó 4-0 al conjunto blanco en casa para avanzar de ronda.

Ahora, el reto es aún mayor. Remontar un 3-0 frente al club más laureado del torneo no es tarea sencilla, pero el City cuenta con una plantilla llena de talento ofensivo, con nombres como Bernardo Silva capaces de marcar diferencias en noches grandes.

El técnico español ha sido claro en su planteamiento: apostará por los jugadores que mejor estén físicamente, simplificando su idea de juego tras la mala imagen dejada en el partido de ida.

Guardiola y Haaland, bajo presión

La exigencia es máxima para el Manchester City, no solo por este compromiso europeo, sino también por la cercanía de otro duelo decisivo ante Arsenal por la Copa de la Liga inglesa. En cuestión de días, el equipo se juega buena parte de su temporada.

Las miradas también estarán sobre Erling Haaland, quien no atraviesa su mejor momento goleador. El delantero noruego suma apenas cuatro goles en lo que va del año, dos de ellos desde el punto penal, cifras que contrastan con su habitual capacidad anotadora.

Real Madrid, con ventaja y confianza

Del lado del Real Madrid, el panorama es completamente distinto. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa pasó de las dudas a la ilusión en cuestión de semanas y ahora está a 90 minutos de clasificarse a los cuartos de final de una competición que domina como nadie.

El conjunto blanco suma 15 títulos de Champions, un dato que refuerza su jerarquía en este tipo de escenarios. Además, hay un registro que juega a su favor: nunca en la historia le han remontado una ventaja de tres goles en una eliminatoria europea.

Real Madrid: bajas sensibles y el regreso de Mbappé

El Real Madrid afronta este partido con varias ausencias importantes en defensa y el mediocampo. Jugadores como Éder Militão, David Alaba, Dani Ceballos y Jude Bellingham no estarán disponibles, mientras que otros nombres generan dudas físicas.

Sin embargo, la gran noticia es el regreso de Kylian Mbappé, quien superó un problema en la rodilla que lo mantuvo fuera durante varias semanas. El delantero francés vuelve en un momento clave, listo para aportar su desequilibrio en ataque.

Una noche de alto voltaje en el Etihad

El encuentro se disputará en el Etihad Stadium de Mánchester, en un ambiente que promete ser electrizante. Con un Manchester City obligado a arriesgar desde el inicio y un Real Madrid que sabe competir en este tipo de contextos, todo está servido para un partido de alta intensidad.

Dos gigantes del fútbol europeo se juegan el paso a los cuartos de final de la Champions League, en una eliminatoria que aún guarda emociones pese a la ventaja conseguida por el equipo español.

Manchester City vs Real Madrid: alineaciones probables

Manchester City:

Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, O’Reilly; Semenyo, Bernardo Silva, Cherki; Haaland.

Entrenador: Pep Guardiola.

Real Madrid:

Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Brahim Díaz, Arda Güler, Vinícius Júnior.

Entrenador: Álvaro Arbeloa.