La UEFA Champions League entra en una fase decisiva y la Jornada 7 presenta un duelo de contrastes entre Bodo Glimt y el poderoso Manchester City. El campeón inglés visita Noruega con la necesidad de consolidar su posición entre los mejores del certamen, mientras que el conjunto local afronta una de sus últimas oportunidades para seguir con vida.

El partido se disputará el martes 20 de enero, desde las 18:45 en España y las 12:45 en Colombia, en un escenario poco habitual para este tipo de partidos, pero reconocido por sus condiciones climáticas y su cercanía con el público. Acá compartimos todos los detalles para ver el encuentro en vivo, los canales de transmisión, las probables alineaciones y la situación de ambos equipos en la tabla.

Horario de Bodo Glimt vs Manchester City, país por país

España: 18:45

18:45 Colombia: 12:45

12:45 México (CDMX): 11:45

11:45 Argentina / Chile / Uruguay: 14:45

14:45 Estados Unidos (ET): 12:45

Champions League: Dónde ver Bodo Glimt vs Manchester City en TV y online

España: MOVISTAR+ y MOVISTAR Liga de Campeones 2

Colombia y Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming

México: TNT Sports y HBO Max de manera online

Estados Unidos: CBS Sports y Univisión / UniMás en TV; Fubo, Paramount+ y ViX vía streaming

Dónde se juega el partido de Manchester City en la Champions League

El encuentro se disputará en el Aspmyra Stadion, estadio con capacidad para poco más de 8.000 espectadores. Es la casa del Bodo Glimt y uno de los recintos más singulares de la Champions, tanto por su césped como por las condiciones climáticas que suelen influir en el desarrollo del juego.

Cómo llegan Bodo Glimt y Manchester City a la Jornada 7 de la Champions League

El Bodo Glimt ocupa la posición 31 de la tabla general tras seis jornadas, con apenas 3 puntos. Todavía no ha ganado ningún partido en esta edición del torneo y, jugando como local, solo empató uno de los tres encuentros disputados. El equipo noruego necesita sumar de manera urgente para mantener opciones matemáticas de clasificación, por lo que este partido se presenta como una verdadera final.

Manchester City, en contraste, atraviesa una situación favorable. El equipo dirigido por Pep Guardiola es cuarto en la clasificación con 13 puntos, producto de cuatro victorias en seis partidos. Un triunfo en Noruega le permitiría dar un paso clave hacia la siguiente fase y confirmar su condición de candidato al título.

Probables alineaciones de Bodo Glimt y Manchester City

Bodo Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Villads Nielsen, Odin Bjortuft, Fredrik Bjorkan; Hakon Evjen, Patrick Berg, Sondre Fet; Ole Didrik Blomberg, Kasper Hogh y Jens Petter Hauge. DT: Kjetil Knutsen.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Rayan Aït-Nouri; Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly, Divine Mukasa, Jérémy Doku y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Ficha del partido: Bodo Glimt vs Manchester City

Competición: Champions League – Jornada 7

Champions League – Jornada 7 Fecha: Martes 20 de enero

Martes 20 de enero Hora: 18:45 (España) | 12:45 (Colombia)

18:45 (España) | 12:45 (Colombia) Estadio: Aspmyra Stadion (Bodø)

Aspmyra Stadion (Bodø) TV y streaming: España: MOVISTAR+ y Movistar Liga de Campeones 2 Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium México: TNT Sports y HBO Max Estados Unidos: CBS Sports, UniMás, Fubo, Paramount+ y ViX



Un choque entre realidades opuestas que puede ser determinante en el desarrollo de la Champions League.