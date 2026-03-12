Huracán recibe a River Plate por la Fecha 9 de la Liga Profesional Argentina en un partido que marcará el estreno oficial de Eduardo Coudet como entrenador del conjunto millonario en el torneo local.

El encuentro se disputará el jueves 12 de marzo desde las 21:30 en Argentina y las 19:30 en Colombia. El escenario será el Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde River intentará iniciar una nueva etapa con un triunfo, mientras que Huracán buscará hacerse fuerte en casa para escalar posiciones.

Dónde ver Huracán vs River EN VIVO por TV y streaming

El partido contará con transmisión oficial en distintos países y plataformas.

Argentina: Se podrá ver por TNT Sports Premium , señal incluida en el pack fútbol disponible a través de: Flow, DirecTV y Telecentro.

Se podrá ver por , señal incluida en el pack fútbol disponible a través de: Flow, DirecTV y Telecentro. Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión será por ESPN 5 en televisión y también en DISNEY+ Premium de manera online.

La transmisión será por en televisión y también en de manera online. México: Disponible en DISNEY+ Premium y Fanatiz .

Disponible en y . Estados Unidos: Se podrá seguir en Fanatiz y Fubo Sports.

A qué hora juega Huracán vs River país por país

Estos son los horarios destacados del partido:

Argentina : 21:30

: 21:30 Colombia : 19:30

: 19:30 Perú : 19:30

: 19:30 Ecuador : 19:30

: 19:30 Chile : 21:30

: 21:30 Uruguay : 21:30

: 21:30 Brasil : 21:30

: 21:30 México (CDMX) : 18:30

: 18:30 Estados Unidos (Este) : 19:30

: 19:30 España: 01:30 (viernes)

Dónde se juega el partido del debut de Coudet como DT de River

El compromiso se disputará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, casa de Huracán en el barrio Parque Patricios de Buenos Aires. Es un estadio tradicional del fútbol argentino, con capacidad para más de 45 mil espectadores y un ambiente que suele presionar a los visitantes. El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Sebastián Habib.

Probables formaciones de Huracán y River

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Alejandro Martínez; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Juan Fernando Quintero o Ian Subiabre, Tomás Galván; Kendry Páez y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Así llegan Huracán y River al partido

Huracán ocupa el puesto 15 en la tabla general con 12 puntos en 8 partidos. El equipo dirigido por Diego Martínez necesita regularidad para acercarse a la zona de clasificación y confía en la localía como factor determinante.

River, por su parte, suma 11 puntos y se ubica en la casilla 17. El cambio de entrenador abre una etapa de expectativa y ajuste táctico. El debut de Eduardo Coudet genera atención tanto por el rendimiento inmediato como por el estilo que buscará implementar en el equipo en lo que resta de la Liga Profesional Argentina.

Ficha del partido: Huracán vs River