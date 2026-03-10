Galatasaray y Liverpool se enfrentan en los octavos de final de la UEFA Champions League en una serie que promete intensidad y cuentas pendientes. El equipo turco ya sabe lo que es vencer al conjunto inglés en esta edición, y ahora vuelve a recibirlo en un escenario que suele convertirse en una auténtica caldera.

El partido se jugará el martes 10 de marzo desde las 18:45 en España y las 12:45 en Colombia. El Rams Park será el epicentro de una noche europea de alto impacto, con más de 53 mil aficionados empujando al Galatasaray y con un Liverpool que buscará revancha tras su derrota previa en territorio turco.

Dónde ver Galatasaray vs Liverpool en TV y online, octavos de la Champions League

La transmisión del compromiso estará disponible en diferentes plataformas según el país.

España: MOVISTAR+ Liga de Campeones 2 (Movistar 61 y Orange 117)

MOVISTAR+ Liga de Campeones 2 (Movistar 61 y Orange 117) Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: TNT Sports en TV y HBO Max en línea

TNT Sports en TV y HBO Max en línea Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás y ViX.

A qué hora es Galatasaray vs Liverpool país por país

El compromiso tendrá horario unificado para el prime time europeo y la franja del mediodía en América:

España: 18:45

Turquía: 20:45

Italia: 18:45

Colombia: 12:45

Perú: 12:45

Ecuador: 12:45

México (CDMX): 11:45

Argentina: 14:45

Chile: 14:45

Estados Unidos (ET): 12:45

Estados Unidos (PT): 9:45

Dónde se juega el partido de los octavos de final de la Champions League

El encuentro se disputará en el Rams Park, en Estambul, estadio con capacidad para más de 53 mil espectadores. Es uno de los escenarios más intimidantes del fútbol europeo, donde el Galatasaray suele hacerse fuerte en noches continentales.

Cómo llegó Galatasaray a los octavos de final de la Champions

Galatasaray ocupó la casilla 20 en la fase de liga, sumando 10 puntos en 8 partidos, con 3 victorias. En casa logró un triunfo destacado ante el propio Liverpool por 1-0 en la Fecha 2, además de vencer a Bodo/Glimt (3-1) y empatar con Atlético de Madrid (1-1). También cayó ante Union Saint-Gilloise (0-1).

Posteriormente disputó los playoffs, donde superó a la Juventus en una serie intensa que terminó definiéndose en los penaltis, nuevamente con el respaldo de su público. El equipo dirigido por Okan Buruk buscará repetir la fórmula que ya le dio resultado ante el conjunto inglés.

Cómo llegó Liverpool a los octavos de final

Liverpool avanzó directamente a esta fase tras finalizar tercero en la fase de liga con 18 puntos en 8 partidos. Mostró gran regularidad y potencia ofensiva. Como visitante perdió ante Galatasaray (1-0), pero logró contundentes triunfos frente a Eintracht Frankfurt (1-5), Inter de Milán (0-1) y Olympique de Marsella (0-3). El conjunto inglés quiere cambiar la historia reciente en Estambul y demostrar su jerarquía europea.

Probables alineaciones de Galatasaray y Liverpool

Galatasaray: Ugurcan Cakir; Sacha Boey, Dávinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs; Gabriel Sara, Lucas Torreira; Mario Lemina, Noa Lang, Baris Yilmaz; Victor Osimhen. DT: Okan Buruk.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Mohamed Salah y Hugo Ekitiké. DT. Arne Slot.

Ficha del partido Galatasaray vs Liverpool

Competición: Octavos de final de la UEFA Champions League

Fecha: Martes 10 de marzo

Hora: 18:45 (España) – 12:45 (Colombia)

Estadio: Rams Park, Estambul

Capacidad: Más de 53.000 espectadores.