El Brasileirao entra en su recta final con uno de los partidos más esperados del calendario: Fluminense vs Flamengo, un clásico cargado de historia, rivalidad y presión. Este duelo de la Fecha 34 puede influir directamente en la lucha por el título y en la pelea por los puestos de clasificación internacional, lo que aumenta aún más el interés alrededor del compromiso.

El encuentro se disputará este miércoles 19 de noviembre de 2025, en el mítico estadio Maracaná, con capacidad para más de 78 mil espectadores. El balón rodará a las 21:30 en Brasil y 19:30 en Colombia, en una jornada marcada por la emoción, la expectativa y la necesidad de ambos equipos de sumar en un tramo decisivo del campeonato.

Dónde ver Fluminense vs Flamengo HOY: transmisión en TV y plataformas online

El clásico carioca contará con una amplia cobertura, tanto en Brasil como en Colombia. En territorio brasileño, el partido podrá seguirse en Premiere, TNT, Max, YouTube Cazé TV, PlayPlus, R7, Record, Uol Play, Nosso Futebol y Zapping TV, una oferta que cubre televisión, streaming y transmisiones digitales de alta demanda.

En Colombia, los aficionados podrán disfrutar del compromiso a través de Win Sports en televisión y la plataforma Win Play en streaming, que ofrecerá la señal oficial para seguir el duelo desde dispositivos móviles o computadores.

Cómo llegan Fluminense y Flamengo al clásico del Brasileirao

Flamengo llega al partido como líder de la Serie A, con un total de 71 puntos en 33 partidos, tres unidades por encima de Palmeiras, su perseguidor más cercano. El equipo dirigido por Filipe Luis ha mostrado un rendimiento sólido y consistente, ganando 3 de sus últimos 4 encuentros, lo que refuerza su condición de candidato al título.

Fluminense, por su parte, se ubica en la séptima posición con 51 puntos. Bajo la dirección técnica de Luis Zubeldía, el equipo ha tenido una campaña estable y busca cerrar la temporada clasificando a torneos internacionales. El clásico representa una oportunidad clave para sumar ante un rival directo y frenar su avance en la cima del torneo.

Probables formaciones para el Fluminense vs Flamengo en el Maracaná

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Rene; Martinelli, Hércules, Luciano Acosta; Kevin Serna, Agustín Canobbio y Everaldo. DT: Luis Zubeldía.

Bajas: Germán Cano y Manoel (lesión).

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Joao Victor, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Saúl Níguez, Everton Cebolinha; Luiz Araújo, Bruno Henrique y Samuel Lino. DT: Filipe Luis.

Bajas: Pedro y Allan (lesión).

Terna arbitral designada para el clásico carioca

Árbitro central: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Davi De Oliveira Lacerda (ES) Asistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) Asistente 2: Douglas Pagung (ES)

Douglas Pagung (ES) Cuarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Jefferson Ferreira de Moraes (GO) VAR: Wagner Reway (SC)

El clásico Fluminense vs Flamengo promete intensidad, presión y un ambiente único en el Maracaná, con dos equipos que se juegan mucho en la recta final del Brasileirao 2025.