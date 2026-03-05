La Libertadores 2026 entra en una etapa determinante con el enfrentamiento entre Juventud y el DIM, correspondiente al partido de ida de la Fase 3 del torneo. El ganador de esta serie avanzará a la fase de grupos, por lo que el margen de error es mínimo.

El compromiso se disputará el jueves 5 de marzo, en horario nocturno para Uruguay y Colombia. Juventud intentará aprovechar su condición de local en Montevideo, mientras que el DIM buscará repetir la solidez mostrada en la ronda anterior para encaminar la clasificación desde el primer duelo.

¿A qué hora juegan Juventud vs DIM?

El partido de ida tendrá los siguientes horarios internacionales:

Uruguay: 21:30

21:30 Argentina: 21:30

21:30 Chile: 21:30

21:30 Paraguay: 21:30

21:30 Colombia: 19:30

19:30 Perú: 19:30

19:30 Ecuador: 19:30

19:30 Venezuela: 20:30

20:30 México (CDMX): 18:30

18:30 Estados Unidos (ET): 19:30.

Dónde ver Juventud vs DIM de la Libertadores en TV y online

La transmisión oficial del partido estará disponible en los siguientes canales y plataformas:

Uruguay: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online)

ESPN (TV) y Disney+ Premium (online) Colombia: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online).

¿Dónde se juega el partido del DIM en la Libertadores?

El duelo se disputará en el Estadio Gran Parque Central, escenario emblemático del fútbol uruguayo con capacidad para más de 35.000 espectadores. Aunque es la casa habitual de Nacional, será el escenario elegido para esta llave internacional.

¿Cómo llegaron Juventud y el DIM a esta instancia de la Conmebol Libertadores?

Juventud, club uruguayo, accedió a la Copa Libertadores tras ocupar el segundo lugar en la tabla anual del Campeonato Uruguayo. En su recorrido continental ya superó dos series exigentes. Primero eliminó a Universidad Católica de Ecuador en una llave que terminó 4-4 en el global y se definió por penales a su favor. Posteriormente dejó en el camino a Guaraní de Paraguay, imponiéndose 2-1 en el global. Ese recorrido demuestra la capacidad del equipo para competir en instancias de alta presión.

El DIM clasificó al torneo tras ser segundo en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay. En la Copa Libertadores ya eliminó a Liverpool de Uruguay, con un marcador global de 2-1, mostrando orden táctico y eficacia en momentos clave. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo buscará dar un nuevo golpe en territorio uruguayo para acercarse a la fase de grupos.

Probables formaciones del partido entre Juventud y el DIM

Juventud: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, David Morosini, Pablo Lago, Emmanuel Más; Rodrigo Chagas, Agustín Alaniz, Leonel Roldán; Fernando Mimbacas, Bruno Larregui y Renzo Sánchez. DT: Sebastián Méndez.

Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, José Ortiz, Malcom Palacios, Frank Fabra; Didier Moreno, Halam Loboa, Alexis Serna, Enzo Larrosa y Francisco Fydriszweski. DT: Alejandro Restrepo.

Árbitro designado

La Conmebol designó al árbitro peruano Augusto Menéndez como juez principal del encuentro, una terna internacional para un partido de alta exigencia competitiva.

Ficha del partido Juventud de Las Piedras vs Independiente Medellín

Competencia: Copa Libertadores 2026 – Fase 3 (ida)

Fecha: Jueves 5 de marzo de 2026

Horario: Uruguay a las 21:30 y Colombia a las 19:30

Estadio: Estadio Gran Parque Central, Montevideo

Capacidad: Más de 35.000 espectadores

Transmisión: ESPN (TV) | Disney+ Premium (online)

Árbitro: Augusto Menéndez (Perú).