Chelsea y PSG vuelven a verse las caras en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El conjunto inglés necesita una remontada compleja tras la goleada sufrida en París, mientras que el equipo francés llega a Londres con una ventaja importante en la serie.

El encuentro se disputará el martes 17 de marzo desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia. Stamford Bridge será el escenario de una noche determinante para el futuro de ambos clubes en la competición europea, con más de 40 mil aficionados impulsando al Chelsea en su intento por revertir el marcador global.

Champions League: dónde ver Chelsea vs PSG en TV y online

La transmisión del compromiso estará disponible en distintas plataformas internacionales.

España: Movistar Liga de Campeones 3 (Movistar Plus+ 62; Orange 118) y en el multi: Movistar Liga de Campeones 4 (Movistar Plus+ 180; Orange 119)

Movistar Liga de Campeones 3 (Movistar Plus+ 62; Orange 118) y en el multi: Movistar Liga de Campeones 4 (Movistar Plus+ 180; Orange 119) Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming.

ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming. México: HBO Max

HBO Max Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univision y ViX.

A qué hora es Chelsea vs PSG país por país

El duelo se jugará en horario estelar europeo y en la tarde del continente americano:

España: 21:00

Francia: 21:00

Inglaterra: 20:00

Colombia: 15:00

Perú: 15:00

Ecuador: 15:00

México (CDMX): 14:00

Argentina: 17:00

Chile: 17:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00.

Dónde se juega el partido de Chelsea y PSG este martes

El encuentro se disputará en Stamford Bridge, en Londres, estadio con capacidad para más de 40 mil espectadores y casa del Chelsea. Es un escenario histórico del fútbol inglés y será clave en el intento de remontada del equipo local.

Cómo quedó el partido de ida entre Chelsea y PSG, octavos de la Champions

El duelo de ida se jugó en el Parque de los Príncipes, en París, el pasado 11 de marzo. El PSG se impuso con autoridad por 5-2, dejando la eliminatoria inclinada a su favor. Los goles del conjunto parisino fueron anotados por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha y Kvicha Kvaratskhelia. Por el Chelsea marcaron Malo Gusto y Enzo Fernández. El resultado obliga al equipo inglés a buscar una diferencia amplia en Londres para seguir en carrera.

El PSG dirigido por Luis Enrique mostró contundencia ofensiva y capacidad de control en el primer encuentro. Por su parte, el Chelsea, bajo la dirección de Liam Rosenior, intentará ajustar su estructura defensiva y potenciar el ataque para revertir la serie.

Probables alineaciones de Chelsea y PSG

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro. DT: Liam Rosenior.

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Kvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Ficha del partido Chelsea vs PSG

Competición: Octavos de final de la UEFA Champions League

Fecha: Martes 17 de marzo

Hora: 21:00 (España) – 15:00 (Colombia)

Estadio: Stamford Bridge, Londres

Capacidad: Más de 40.000 espectadores

Resultado de ida: PSG 5-2 Chelsea.