El fútbol de selecciones vuelve a escena con un atractivo duelo de preparación rumbo al Mundial 2026. Brasil y Senegal, dos combinados que ya aseguraron su clasificación, se enfrentarán este sábado 15 de noviembre en el Emirates Stadium de Londres. El partido se disputará a las 17:00 en España y las 11:00 en Colombia, con transmisión confirmada en múltiples plataformas de televisión y streaming.

Este enfrentamiento reunirá a varias de las máximas estrellas del fútbol mundial. Por un lado, Carlo Ancelotti probará una versión cercana al equipo titular que representará a Brasil en el Mundial de 2026, mientras que Pape Thiaw utilizará el partido para evaluar a una Senegal repleta de jugadores que militan en las principales ligas europeas.

Amistoso internacional: Dónde ver Brasil vs Senegal EN VIVO

El amistoso entre Brasil y Senegal contará con cobertura internacional y distintas opciones para seguirlo en vivo:

Colombia y el resto de Sudamérica: transmisión online por DISNEY+ PREMIUM .

transmisión online por . Brasil: transmisión televisiva por Globo Esporte y Zapping , además de emisión online a través de Claro TV+ y SKY+ .

transmisión televisiva por y , además de emisión online a través de y . México: el partido podrá verse por ESPN 2 y DISNEY+ PREMIUM .

el partido podrá verse por y . Estados Unidos: transmisión confirmada por ViX y Fubo Sports.

El encuentro se llevará a cabo en el Emirates Stadium, hogar del Arsenal, uno de los estadios más modernos de Europa. Londres volverá a ser el epicentro de un amistoso de lujo que pondrá frente a frente a dos selecciones con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: afinar detalles de cara al próximo Mundial.

Horarios del amistoso Brasil vs Senegal en distintos países

España, Francia, Italia: 17:00

17:00 Portugal: 16:00

16:00 Inglaterra: 16:00

16:00 Colombia, Perú, Ecuador: 11:00

11:00 Argentina, Chile, Uruguay: 13:00

13:00 México: 10:00

10:00 Estados Unidos (Miami, Nueva York): 11:00

11:00 Estados Unidos (Los Ángeles): 08:00

Brasil probará su once mundialista con Vinicius, Rodrygo y Estevao

La selección de Brasil vive una nueva etapa bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, quien ya trabaja en definir la base de su plantilla para el Mundial 2026. En este partido ante Senegal, el técnico italiano apostará por una formación que combina experiencia y juventud, destacando la presencia de figuras como Vinicius Jr., Rodrygo y Casemiro, además del talento emergente de Estevao, la joya del fútbol brasileño.

Probable alineación de Brasil vs. Senegal

Brasil llega a este amistoso tras una racha positiva en los últimos compromisos internacionales. Ha logrado equilibrar su poder ofensivo con una defensa más sólida, en gran parte gracias al liderazgo de Marquinhos y la seguridad de Ederson bajo los tres palos. Además, el partido servirá para seguir consolidando el funcionamiento del tridente ofensivo formado por Vinicius, Rodrygo y Cunha. Esta vez jugaría así:

Ederson; Éder Militao, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes; Estevao, Matheus Cunha, Vinicius Jr. y Rodrygo. DT: Carlo Ancelotti.

Senegal busca medirse ante una potencia mundial

La selección de Senegal, dirigida por Pape Thiaw, afronta el encuentro con la oportunidad de medir su progreso ante una de las selecciones más poderosas del planeta. Ya clasificada al Mundial 2026, la escuadra africana aprovechará el amistoso para seguir puliendo su estilo de juego y consolidar la base de un equipo que combina fuerza física, técnica y experiencia internacional.

El entrenador senegalés convocó a 27 jugadores, de los cuales solo cuatro militan fuera de Europa, reflejando el alto nivel competitivo de su plantilla. Con referentes como Kalidou Koulibaly, Pape Sarr, Sadio Mané y Ismaïla Sarr, el equipo africano buscará poner a prueba su solidez defensiva y su velocidad en el contragolpe ante una selección brasileña que promete ser protagonista con la posesión del balón.

Un amistoso de alto nivel rumbo al Mundial 2026

El duelo Brasil vs Senegal no es un simple amistoso: es un ensayo general entre dos selecciones que ya tienen asegurado su lugar en el próximo Mundial 2026. Brasil buscará afinar detalles tácticos con su nuevo cuerpo técnico, mientras que Senegal querrá demostrar que está lista para competir de igual a igual frente a las grandes potencias.

Con figuras de talla mundial en ambos equipos y un escenario de lujo como el Emirates Stadium, el encuentro promete espectáculo, intensidad y una nueva oportunidad de disfrutar del mejor fútbol internacional antes del arranque del próximo ciclo mundialista.