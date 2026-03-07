La liga turca vive uno de sus partidos más esperados con el enfrentamiento entre Besiktas y Galatasaray, un clásico que puede tener influencia directa en la lucha por el título. El encuentro corresponde a la Fecha 25 del campeonato y enfrenta a dos equipos que están en la parte alta de la tabla.

El duelo se disputará el sábado 7 de marzo, en horario nocturno para Europa. Galatasaray llega como líder sólido del torneo, mientras que Besiktas busca recortar distancia y consolidarse en puestos de clasificación internacional. El contexto competitivo convierte este partido en uno de los más determinantes del semestre en Turquía.

¿A qué hora juegan Besiktas vs Galatasaray este sábado?

El partido tendrá los siguientes horarios internacionales:

España: 20:00

20:00 Turquía: 22:00

22:00 Colombia: 12:00

12:00 Perú: 12:00

12:00 Ecuador: 12:00

12:00 México (CDMX): 11:00

11:00 Argentina: 14:00

14:00 Chile: 14:00

14:00 Estados Unidos (ET): 13:00

Dónde ver el partido entre Besiktas y Galatasaray en TV y online

La transmisión del Besiktas vs Galatasaray estará disponible para Colombia y el resto de Sudamérica exclusivamente a través de:

Streaming: Disney+ Premium

La plataforma ofrece el partido en vivo y en directo, accesible desde dispositivos móviles, computadores y smart TV.

¿Dónde se juega el partido entre Besiktas y Galatasaray?

El clásico se disputará en el Tüpraş Stadyumu, estadio con capacidad para más de 41.000 espectadores. El recinto, casa de Besiktas, será el escenario de un choque que promete intensidad desde el primer minuto.

Cómo llegan Besiktas y Galatasaray al duelo directo

Galatasaray lidera la tabla con 58 puntos en 24 jornadas, manteniendo una ventaja de cuatro unidades sobre el segundo clasificado. Su regularidad ofensiva y solidez defensiva han sido claves para sostenerse en la cima. El equipo dirigido por Okan Buruk afronta este clásico con la posibilidad de ampliar su ventaja y dar un golpe anímico en la recta final del torneo.

Besiktas ocupa la cuarta posición con 46 puntos en 24 partidos. Aunque la diferencia con el líder es significativa, el equipo sigue en la pelea por puestos europeos y necesita un triunfo en casa para mantenerse en la zona alta. El conjunto dirigido por Sergen Yalcin buscará aprovechar la localía para recortar distancias y consolidarse como aspirante.

Probables alineaciones de Besiktas y Galatasaray

Besiktas: Ersin Destanoglu; Michael Murillo, Tiago Djaló, Emmanuel Agbadou, Ridvan Yilmaz; Orkun Kökcü, Wilfred Ndidi; Václav Cerny, Junior Olaitan, Cengiz Under; Hyeon-gyu Oh. DT: Sergen Yalcin.

Galatasaray: Ugurcan Cakir; Sacha Boey, Wilfried Singo, Dávinson Sánchez, Eren Elmali; Lucas Torreira, Ilkay Gundogan; Barıs Yılmaz, Leroy Sané, Noa Lang; Victor Osimhen. DT: Okan Buruk.

Ficha del partido Besiktas vs Galatasaray

Competencia: Süper Lig 2026 – Fecha 25

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: España (20:00) y Colombia (12:00)

Estadio: Tüpraş Stadyumu, Estambul

Capacidad: Más de 41.000 espectadores

Transmisión: Disney+ Premium (Colombia y Sudamérica)

Posiciones en la tabla: