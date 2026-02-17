El estadio da Luz será el escenario de uno de los cruces más atractivos de los playoffs de la UEFA Champions League. Benfica y Real Madrid vuelven a encontrarse en una eliminatoria directa que promete intensidad, historia y cuentas pendientes tras lo ocurrido en la fase liga.

El partido se juega el martes 17 de febrero desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia. Será una noche clave en Lisboa, con más de 68 mil espectadores empujando desde las tribunas y con dos equipos que llegan con argumentos suficientes para soñar con el pase a la siguiente ronda.

Dónde ver Benfica vs Real Madrid en TV y online

La transmisión oficial del partido estará disponible en varias plataformas dependiendo del país. Estas son las opciones confirmadas:

España

MOVISTAR+ Liga de Campeones (M60 y Orange 115)

MOVISTAR+ Liga de Campeones 4 (M180 y Orange 119)

LaLiga TV Bar

Plataforma Movistar Plus+

Colombia y resto de Sudamérica

ESPN en TV

DISNEY+ PREMIUM en streaming

México

Max México

TNT Go

TNT Sports

Prime Video México

Estados Unidos

Paramount+

TUDN USA

UniMás

TUDN.com

Univision NOW

TUDN App.

A qué hora es el Benfica vs Real Madrid, Champions League país por país

El compromiso tiene horario estelar en Europa y en la tarde americana. Estos son algunos de los horarios más consultados:

España: 21:00

Portugal: 20:00

Italia: 21:00

Colombia: 15:00

Perú: 15:00

Ecuador: 15:00

México (CDMX): 14:00

Argentina: 17:00

Chile: 17:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00.

Dónde se juega el partido de Real Madrid en la Champions League

El encuentro se disputará en el estadio da Luz, en Lisboa, casa del Benfica y uno de los recintos más emblemáticos del fútbol europeo. Tiene capacidad para más de 68 mil espectadores y suele ofrecer un entorno de máxima presión para los visitantes.

El Real Madrid ya sabe lo que es jugar en este escenario en la presente edición, con antecedentes recientes que alimentan la expectativa.

Cómo llegó Benfica a los playoffs de la Champions

El Benfica consiguió el último cupo de clasificación a esta fase tras sumar 9 puntos en 8 partidos. Logró 3 victorias que resultaron decisivas para mantenerse en competencia.

La más recordada fue ante el propio Real Madrid, en un duelo que terminó con triunfo portugués y gol del arquero Anatoliy Trubin. Además, venció a Ajax (0-2) como visitante y a Napoli (2-0) en casa.

El equipo dirigido por José Mourinho buscará repetir la fórmula que ya le dio resultado ante el conjunto español y aprovechar el impulso de su afición.

Cómo llegó Real Madrid a los playoffs de la Liga de Campeones

Real Madrid terminó noveno en la fase liga con 15 puntos, mostrando regularidad ofensiva y capacidad de reacción en partidos complejos.

Como visitante logró triunfos importantes ante Kairat (0-5) y Olympiacos (3-4), pero también sufrió derrotas ajustadas frente a Liverpool (1-0) y Benfica (4-2).

Ahora, bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, el conjunto blanco intentará ajustar detalles defensivos y potenciar su frente de ataque para revertir antecedentes recientes en Lisboa.

Probables alineaciones de Benfica y Real Madrid

Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Samuel Dahl; Enzo Barrenechea, Leandro Barreiro; Gianluca Prestianni, Heorhiy Sudakov, Andreas Schjelderup; Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

La eliminatoria entre Benfica y Real Madrid promete emociones fuertes desde el primer minuto, con dos planteles repletos de talento y la obligación de dar un golpe de autoridad en el estadio da Luz.

Ficha del partido Benfica vs Real Madrid

Competición: Playoffs de la UEFA Champions League

Fecha: Martes 17 de febrero

Hora: 21:00 (España) – 15:00 (Colombia)

Estadio: Estadio da Luz, Lisboa

Capacidad: Más de 68.000 espectadores

Transmisión en España: MOVISTAR+ Liga de Campeones y Movistar Plus+

Transmisión en Sudamérica: ESPN y DISNEY+ PREMIUM

Transmisión en México: Max México, TNT Sports, TNT Go y Prime Video México

Transmisión en Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN App y plataformas asociadas

Entrenadores: José Mourinho (Benfica) – Álvaro Arbeloa (Real Madrid).