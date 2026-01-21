La UEFA Champions League entra en una fase determinante y el Bayern Múnich será protagonista en casa frente a Union Saint-Gilloise. El duelo corresponde a la Jornada 7 y llega con un atractivo especial: el regreso de Luis Diaz tras cumplir una suspensión, en un momento clave del certamen.

El partido se jugará el miércoles 21 de enero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un escenario imponente. A continuación, todos los detalles para ver el encuentro en vivo, las señales de TV y plataformas online, el estadio, las probables alineaciones y el contexto de ambos equipos en la tabla.

Horario de Bayern Múnich vs Union St. Gilloise, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina / Chile / Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00

Dónde ver Bayern Múnich vs Union St. Gilloise en TV y online

España: MOVISTAR+ Liga de Campeones 4 y MOVISTAR+ Liga de Campeones 7

Colombia y Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming

México: FOX ONE

Estados Unidos: Paramount+ y ESPN 5 y Disney+

Dónde se juega el partido del Bayern en la Champions League

El compromiso se disputará en el Allianz Arena, estadio con capacidad para más de 75.000 espectadores. Es uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo y suele marcar diferencias en las noches de Champions, especialmente cuando el Bayern actúa como local.

Cómo llegan Bayern Múnich y Union St. Gilloise a la Jornada 7 de la Liga de Campeones

Bayern Múnich ocupa la tercera posición de la tabla con 15 puntos, una campaña sólida que lo mantiene en zona de privilegio. El equipo dirigido por Vincent Kompany ha mostrado equilibrio entre control del juego y contundencia ofensiva, con Harry Kane como referencia y un mediocampo que sostiene el ritmo competitivo.

En este contexto, el regreso de Luis Díaz cobra especial relevancia. El extremo colombiano vuelve tras una suspensión de dos jornadas y lo hace con números destacados: marcó 3 goles en 4 partidos de esta edición del torneo, consolidándose como una pieza determinante en el ataque bávaro.

El Union St. Gilloise, por su parte, se encuentra en la casilla 30 con 6 puntos. El conjunto belga suma dos triunfos en el certamen y encara este compromiso con la necesidad de sumar para mantener opciones matemáticas. La visita al Allianz Arena representa uno de los retos más exigentes del calendario, pero también una oportunidad para competir sin presión.

Probables alineaciones del partido entre Bayern Múnich y Union St. Gilloise

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Union St. Gilloise: Kjell Scherpen; Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Ross Sykes; Sofiane Boufal, Adem Zorgane, Kamiel Van de Perre, Ousseynou Niang; Anouar Ait El Hadj; Kevin Rodríguez y Promise David. DT: David Hubert.

Ficha del partido: Bayern Múnich vs Union St. Gilloise

Competición: UEFA Champions League – Jornada 7

UEFA Champions League – Jornada 7 Fecha: Miércoles 21 de enero

Miércoles 21 de enero Hora: 21:00 (España) | 15:00 (Colombia)

21:00 (España) | 15:00 (Colombia) Estadio: Allianz Arena (Múnich)

Allianz Arena (Múnich) TV y streaming: España: Movistar+ Liga de Campeones 4 y 7 Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium México: FOX ONE Estados Unidos: Paramount+, ESPN 5 y Disney+



Un partido clave para el Bayern en su camino europeo y una prueba de alto nivel para el Union St. Gilloise en la Champions League.