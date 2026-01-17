La Bundesliga ofrece uno de los partidos más atractivos de la Fecha 18 con el cruce entre RB Leipzig y Bayern Múnich. El líder del campeonato visita Leipzig en un duelo directo de la zona alta, con el añadido del presente estelar de Luis Díaz, protagonista en el arranque de 2026.

El encuentro se jugará el sábado 17 de enero, desde las 12:30 horas en Colombia y las 18:30 en España y Alemania. A continuación, todos los detalles para ver el partido en TV y online, los horarios por país, el estado de forma de ambos equipos, y los datos clave del Bayern en la competencia.

Horario de RB Leipzig vs Bayern Múnich, país por país

Colombia: 12:30

12:30 México (CDMX): 11:30

11:30 Argentina / Chile / Uruguay: 14:30

14:30 España: 18:30

18:30 Alemania: 18:30

18:30 Estados Unidos (ET): 12:30

Dónde ver RB Leipzig vs Bayern Múnich en TV y online, con Luis Díaz

Colombia y Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium vía streaming

México: Sky Sports

España: Amazon Prime Video y DAZN

Estados Unidos: ESPN Deportes.

Dónde se juega el partido del Bayern este fin de semana

El choque tendrá lugar en el Red Bull Arena Leipzig, estadio con capacidad para más de 47.000 espectadores. Es una plaza exigente para los visitantes y un escenario habitual de partidos de alto voltaje en la Bundesliga.

Cómo llegan Bayern Múnich y RB Leipzig a la Fecha 18 de la Bundesliga

El Bayern Múnich lidera la tabla con 47 puntos en 17 jornadas, una campaña cercana a la perfección que le permitió abrir una ventaja de once puntos sobre su perseguidor más cercano. El equipo de Vincent Kompany no conoce la derrota y encadena 49 jornadas consecutivas en la cima de la Bundesliga, un récord histórico que refuerza su dominio.

El RB Leipzig es tercero con 32 puntos, instalado en zona de Champions y con aspiraciones de recortar distancias. En casa buscará imponer intensidad y presión alta para incomodar al líder y sostenerse en el podio del campeonato.

¿Juega Luis Díaz? Presente y rol en el Bayern

El extremo colombiano está disponible y listo para competir. Participó en 16 de las 17 jornadas anteriores del torneo y llega en gran forma: marcó un gol y dio tres asistencias en los dos partidos que disputó el Bayern en 2026 por Bundesliga. Su momento, sumado a las bajas en el plantel, lo perfila como titular.

La ausencia de Jamal Musiala por lesión en la pierna abre espacio para un tridente ofensivo con Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz por detrás de Harry Kane, el referente de área.

Probable formación del Bayern Múnich

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Hiroki Ito; Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Ficha del partido: RB Leipzig vs Bayern Múnich