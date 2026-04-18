El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se juegan hoy su opción de levantar el máximo trofeo de la Copa del Rey en un duelo definitivo en Estadio de La Cartuja. El último antecedente en esta competencia se remonta al 19 de enero de 2022, cuando el conjunto vasco se impuso 2-0 y eliminó a los colchoneros. Ahora, con ambos equipos en gran momento, la expectativa es máxima en una final que definirá al campeón y sumará un nuevo título a sus vitrinas.

Atlético vs Real Sociedad: canales de televisión y plataformas Streaming HOY

Colombia: 2:00 p.m. | DIRECTV y DGO

2:00 p.m. | DIRECTV y DGO España: 9:00 p.m. | La 1 de TVE, RTVE Play, Movistar Plus+ (M7), M+ LALIGA (M54 O110) y LaLiga TV Bar

9:00 p.m. | La 1 de TVE, RTVE Play, Movistar Plus+ (M7), M+ LALIGA (M54 O110) y LaLiga TV Bar México: 1:00 p.m. | Sky Sports México y Sky+

1:00 p.m. | Sky Sports México y Sky+ Argentina: 4:00 p.m. | SPORTS y DGO

4:00 p.m. | SPORTS y DGO Miami (EE.UU): 3:00 p.m. | ESPN Deportes y Fubo TV

Camino a la final: dos recorridos de alto nivel

El equipo de Diego Simeone logró su clasificación tras eliminar al FC Barcelona con un global de 3-4, en una serie intensa que confirmó su carácter competitivo. En LaLiga, el Atlético se mantiene en la parte alta, ocupando el cuarto lugar con 57 puntos en 31 jornadas.

Por su parte, la Real Sociedad dejó en el camino al Athletic Club con un global de 2-0 en semifinales. En el torneo doméstico, el equipo donostiarra es séptimo con 42 unidades, todavía en la pelea por puestos europeos.

Bajas sensibles en ambos equipos

El Atlético afronta la final con ausencias importantes. No estarán David Hancko ni José María Giménez en defensa, mientras que en el mediocampo tampoco llegarían Pablo Barrios ni Johnny Cardoso. Además, la portería seguirá en manos de Juan Musso ante la ausencia de Jan Oblak.

En la Real Sociedad, las bajas confirmadas son Álvaro Odriozola y Yangel Herrera, mientras que Gorrotxategi es duda. Jugadores como Gonçalo Guedes y Mikel Oyarzabal llegan con molestias, aunque todo apunta a que estarán disponibles para un partido decisivo.

Historial en Copa del Rey

Atlético y Real Sociedad se han enfrentado en 11 eliminatorias de Copa del Rey. El balance favorece a los madrileños con seis clasificaciones, aunque los vascos han ganado tres de los últimos cuatro cruces.

Esta será apenas la segunda final entre ambos. La anterior se disputó en la temporada 1986-1987 y terminó con título para la Real Sociedad tras imponerse en la tanda de penales.

Una final abierta y de alta tensión

El contexto invita a un partido equilibrado, con dos equipos que conocen el peso de este tipo de escenarios. El Atlético buscará imponer su experiencia en finales, mientras que la Real Sociedad intentará repetir la historia y volver a levantar el trofeo.

Todo está listo para una definición que promete emociones de principio a fin en el fútbol español.

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: probables alineaciones

Atlético de Madrid:

Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Koke, Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez

Entrenador: Diego Pablo Simeone

Real Sociedad:

Marrero; Jon Aramburu, Jon Martín, Duje Ćaleta-Car, Sergio Gómez; Beñat Turrientes, Carlos Soler, Sucic; Álex Barrenetxea, Gonçalo Guedes y Mikel Oyarzabal

Entrenador: Pellegrino Matarazzo