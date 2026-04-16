La caída del Real Madrid en la UEFA Champions League ya empieza a tener consecuencias internas. Tras la eliminación ante el Bayern Múnich, el club habría tomado una determinación clave de cara a la próxima temporada: Álvaro Arbeloa no continuará en el banquillo.

Según información de The Athletic, la salida del técnico es inminente, aunque su oficialización se produciría una vez finalice el curso.

Una eliminación que aceleró todo

El golpe en Alemania fue definitivo. El Real Madrid necesitaba una noche perfecta en el Allianz Arena, pero terminó cayendo 4-3 en un partido lleno de emociones, que dejó un global de 6-4 a favor del Bayern.

A pesar de haberse puesto en ventaja en varias ocasiones, la expulsión de Eduardo Camavinga terminó condicionando el desenlace en los minutos finales.

La eliminación no solo significó el adiós a la Champions, sino también el cierre casi definitivo de una temporada sin títulos, tras la caída en Copa del Rey y la distancia considerable respecto al liderato en LaLiga.

El futuro de Arbeloa, marcado

Aunque Arbeloa asumió el cargo en enero y no es el único responsable del momento deportivo, todo indica que será quien pague las consecuencias.

El club considera que no tiene sentido hacer un cambio inmediato, por lo que el entrenador se mantendría hasta el final de la temporada. Sin embargo, su salida ya estaría definida internamente.

El propio técnico dejó clara su postura tras el partido:

“Es una decisión del club y yo soy un seguidor leal. Solo quiero que gane el Real Madrid, sea quien sea el entrenador”.

Los nombres que ya suenan en el entorno

Mientras se acerca el final del ciclo, comienzan a tomar fuerza posibles reemplazantes para el banquillo del Real Madrid:

Jürgen Klopp

Didier Deschamps

Mauricio Pochettino

Todos ellos aparecen como opciones para liderar el próximo proyecto deportivo del club.

Bayern hurgó en la herida tras la eliminación

Como si la derrota no fuera suficiente, el Bayern también encendió la polémica fuera del campo. Tras sellar su clasificación, el club alemán utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje que no pasó desapercibido.

Recordando una de las frases más icónicas del madridismo, vinculada a Juanito, publicaron:

“90 minutos en el Allianz son muy largos”.

El mensaje, que hace referencia al histórico “90 minuti en el Bernabéu son molto longo”, fue interpretado por muchos aficionados como una burla directa al Real Madrid.

Reacción del madridismo

La publicación generó una oleada de reacciones en redes sociales, con numerosos seguidores del club blanco mostrando su inconformidad.

Algunos calificaron el mensaje como una falta de respeto, mientras que otros cuestionaron el desarrollo del partido, especialmente por la expulsión de Camavinga y decisiones arbitrales que generaron debate.

Un final de temporada con más preguntas que respuestas

El Real Madrid entra ahora en una etapa de transición, marcada por la necesidad de tomar decisiones estructurales tras una temporada por debajo de las expectativas.

La salida de Arbeloa parece ser apenas el primer movimiento de un proceso que podría traer cambios profundos en el equipo.

Mientras tanto, la eliminación en Champions sigue dejando eco, tanto dentro del club como en el entorno, en una noche que difícilmente será olvidada por el madridismo.