El viernes tiene ese ambiente especial en el que todo se siente posible. Se cierra la semana, se activan los planes y también la expectativa por saber si esta vez la suerte sí eligió tu número. Hoy, 17 de abril, la Lotería de Medellín vuelve a ser el centro de atención con un sorteo que pone en juego un premio mayor de 16 mil millones de pesos.

Es el momento de hacer esa pausa, sacar el billete y cruzar los dedos. Porque cada cifra tiene historia, cada combinación genera expectativa y, en cuestión de segundos, todo puede cambiar. Además del premio mayor, los secos amplían las posibilidades, haciendo que la emoción esté presente desde la primera balota hasta la última dentro de esta tradicional lotería en Colombia.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 17 de abril de 2026

Si jugaste, este es tu instante clave. Aquí podrás consultar el resultado oficial del sorteo del 17 de abril y verificar si tu número fue el elegido. Porque hay viernes que pasan normal… y otros que pueden convertirse en el inicio de algo totalmente diferente con un gran premio.

Número: 9370

Serie: 305

Premios Secos de la Lotería de Medellín – Viernes 17 de abril

Secos de 1000 de millones

6355 – 156

2589 – 66

Secos de 700 millones

4991 – 377

8672 – 303

Así se juega la Lotería de Medellín y por qué engancha tanto en Colombia

Si alguna vez te dio curiosidad cómo funciona la Lotería de Medellín, es más fácil de lo que parece: eliges tu billete y participas por acertar el Premio Mayor de cuatro cifras y su serie. Pero el juego no se queda solo en ese número. El plan también incluye secos y aproximaciones, lo que abre varias formas de ganar en un mismo sorteo. Es la lotería clásica, sí, pero con más opciones y emoción en cada jugada.

El billete completo cuesta $21.000 pesos, pero está dividido en tres fracciones, así que puedes entrar al juego desde $7.000 pesos. Eso lo hace mucho más accesible y flexible según tu presupuesto. Además, el plan de premio es bastante potente: un premio mayor de $16.000 millones, secos que van desde $1.000 millones hasta $10 millones y varias aproximaciones que también pagan por quedarte cerca.

El sorteo se juega todos los viernes a las 11:00 p.m., y el momento clave —cuando se conoce el Premio Mayor— se puede ver en vivo por televisión regional. Los resultados también están disponibles en canales digitales, así que revisarlos es fácil desde cualquier lugar en Colombia.