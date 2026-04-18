En el estadio Estadio Diego Armando Maradona, el Napoli recibe a la Lazio desde las 13:00 (hora Argentina) en un duelo correspondiente a la jornada 33 de la Serie A. Ambos equipos llegan con la necesidad de mejorar lo hecho en su última presentación: el local rescató un empate, mientras que la visita viene de caer y busca reaccionar.

El contexto es claro: el Napoli quiere sostener su presión en la parte alta de la tabla, mientras que la Lazio necesita sumar para no perder terreno en la lucha por puestos internacionales en este tramo decisivo del campeonato.

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Napoli quiere sostener su ritmo en la cima

El Napoli llega en una dinámica positiva dentro de la Serie A. En su última salida empató 1-1 ante el Parma, resultado que cortó una racha de victorias pero que mantiene al equipo invicto en sus recientes presentaciones.

Antes de ese empate, el conjunto napolitano había encadenado cuatro triunfos consecutivos, con un saldo de 7 goles a favor y solo 3 en contra, números que reflejan equilibrio y solidez. Actualmente ocupa la segunda posición con 66 puntos, producto de 20 victorias, 6 empates y 6 derrotas.

Lazio busca reaccionar tras el golpe

La Lazio, en cambio, llega golpeada tras caer 0-1 frente a la Fiorentina. Aun así, su rendimiento reciente muestra cierta regularidad, con tres victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos.

El equipo romano suma 44 puntos y se ubica en la décima posición, con un balance de 11 triunfos, 11 empates y 10 derrotas. Su producción ofensiva (6 goles) y defensiva (3 encajados) en los últimos encuentros deja ver un conjunto competitivo, aunque irregular.

Historial reciente entre ambos

El enfrentamiento entre Napoli y Lazio ha sido equilibrado en los últimos antecedentes. En sus cinco choques más recientes, el balance muestra una victoria para el local, dos para la visita y dos empates, reflejando paridad en este duelo tradicional del fútbol italiano.

Sin embargo, el último cruce favoreció al Napoli, que se impuso 2-0 el pasado 4 de enero en esta misma temporada de Serie A, resultado que hoy marca una referencia anímica para el conjunto local.

Un duelo con objetivos distintos

Mientras el Napoli pelea por mantenerse en la élite del campeonato y seguir presionando por el título, la Lazio necesita sumar para escalar posiciones y acercarse a competiciones europeas.

El árbitro del compromiso será Luca Zufferli, encargado de impartir justicia en un partido que promete intensidad, ritmo y mucho en juego para ambos lados.