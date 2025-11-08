La Saudi Pro League continúa su calendario con una nueva jornada llena de expectativa por ver a Cristiano Ronaldo. Este sábado 8 de noviembre Al Nassr, líder invicto del torneo, visitará al Neom FC en el King Khalid Sport City Stadium de Tabuk, por la Fecha 8 del campeonato. El encuentro comenzará a las 08:50 a.m. (hora de Colombia) y 14:50 (hora de España).

El equipo dirigido por Jorge Jesus llega con paso perfecto, siete victorias en siete compromisos y una dupla ofensiva que se roba las miradas: Joao Félix y Cristiano Ronaldo. Por su parte, el Neom FC se ha convertido en una de las revelaciones del torneo, ocupando la séptima posición y mostrando una propuesta equilibrada bajo el mando del francés Christophe Galtier, exentrenador del PSG.

Dónde ver Al Nassr vs Neom en TV y online

El partido podrá verse en directo en varios países a través de distintas plataformas oficiales:

España: transmisión en streaming por MOVISTAR+ .

transmisión . Estados Unidos: disponible por FOX Deportes (TV) , FOX Sports App (streaming) y Amazon Prime Video .

disponible por , y . Latinoamérica: hasta el momento, no hay transmisiones oficiales confirmadas.

La cobertura internacional sigue aumentando a medida que la liga saudí gana protagonismo global. Las figuras de talla mundial, el nivel competitivo y la inversión en infraestructura han convertido a la Saudi Pro League en uno de los torneos más seguidos fuera de Asia.

Dónde se juega el partido de Cristiano Ronaldo con Al Nassr este fin de semana

El encuentro se disputará en el King Khalid Sport City Stadium, ubicado en la ciudad de Tabuk, al noroeste de Arabia Saudita. Este recinto, con capacidad para más de 15.000 espectadores, será el escenario de un partido que promete espectáculo por la calidad ofensiva de ambos equipos.

El Neom FC, que juega como local, intentará aprovechar las condiciones del campo y el apoyo de su afición para frenar al sólido líder. El Al Nassr, en cambio, buscará prolongar su invicto y consolidarse como el gran candidato al título.

A qué hora se juega el partido de Al Nassr del 8 de noviembre, país por país

Colombia, Perú y Ecuador: 08:50 a.m.

08:50 a.m. México: 07:50 a.m.

07:50 a.m. Argentina, Chile y Uruguay: 10:50 a.m.

10:50 a.m. Estados Unidos (Este): 08:50 a.m.

08:50 a.m. España: 14:50 p.m.

14:50 p.m. Francia, Alemania e Italia: 14:50 p.m.

14:50 p.m. Arabia Saudita y Catar: 16:50 p.m.

Así llegan Al Nassr y Neom a la Jornada 8 de la Saudí Pro League

Al Nassr atraviesa un momento arrollador en la temporada. Es el líder absoluto con 21 puntos, producto de siete victorias en igual número de partidos. El conjunto dirigido por Jorge Jesus combina solidez defensiva con una enorme capacidad ofensiva: Cristiano Ronaldo y Joao Félix se encuentran entre los tres máximos goleadores del campeonato, con ocho y nueve tantos, respectivamente.

En la otra orilla, el Neom FC ocupa la séptima posición con 13 puntos. El conjunto de Christophe Galtier ha ganado cuatro de sus siete compromisos y viene mostrando un estilo de juego disciplinado, basado en la presión alta y la velocidad por los costados. Bajo la dirección del técnico francés, Neom busca consolidarse como un proyecto competitivo y, por primera vez, clasificar a torneos continentales.

Aunque la diferencia de planteles es amplia, el equipo local confía en su buena defensa -solo ha recibido siete goles en el campeonato- para frenar la ofensiva más poderosa de la liga.

Posible alineación de Al Nassr para el partido

El técnico portugués mantendrá su once de gala, con el liderazgo de Cristiano en el frente de ataque y un mediocampo equilibrado entre la creatividad y la contención. La conexión entre Félix y Mané, sumada al aporte de Brozović en la distribución, es una de las claves del éxito del equipo saudí.

Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Marcelo Brozović, Angelo, Kingsley Coman, Sadio Mané; Joao Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.

Un reto importante para el proyecto de Neom

El duelo ante Al Nassr será una verdadera prueba para el Neom FC, que se ha convertido en un símbolo del crecimiento del fútbol saudí. Su entrenador, Galtier, ha logrado armar un equipo competitivo con una plantilla menos costosa, pero con jugadores comprometidos y un plan táctico definido.

Para el Al Nassr, el objetivo está claro: mantener el invicto y seguir estirando su ventaja en lo más alto de la tabla. Cada partido se convierte en una oportunidad más para que Cristiano Ronaldo y sus compañeros sigan dejando huella en un torneo que cada jornada gana más protagonismo a nivel internacional.