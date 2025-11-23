La Liga Profesional Saudí continúa su temporada 2025-26 con uno de los partidos más atractivos de la Jornada 9: Al Nassr vs Al Khaleej, un encuentro que enfrenta al líder absoluto del torneo con uno de los equipos revelación del campeonato. El duelo no solo destaca por el rendimiento de ambos clubes, sino también por el gran momento de figuras mundiales como Cristiano Ronaldo y Joao Félix, quienes se mantienen entre los máximos goleadores de la competencia.

El partido se disputará el domingo 23 de noviembre, desde las 12:30 p.m. en Colombia y 18:30 en España, en un duelo que promete intensidad y buen fútbol. Con un Al Nassr prácticamente imbatible y un Al Khaleej competitivo, la cita en Riyadh es una de las más esperadas del fin de semana.

Dónde ver Al Nassr vs Al Khaleej: TV y plataformas online

La disponibilidad del partido varía según el país, con transmisiones confirmadas solo en algunos territorios:

España: Los aficionados podrán ver el encuentro exclusivamente a través de Movistar+ , que transmitirá el partido vía streaming dentro de su plataforma oficial.

Los aficionados podrán ver el encuentro exclusivamente a través de , que transmitirá el partido vía streaming dentro de su plataforma oficial. Estados Unidos: El partido se verá por FOX Deportes en televisión. Además, estará disponible en FOX Sports App y Amazon Prime Video , dos alternativas para seguir el duelo en dispositivos móviles y Smart TV.

El partido se verá por en televisión. Además, estará disponible en y , dos alternativas para seguir el duelo en dispositivos móviles y Smart TV. Latinoamérica: No hay transmisiones oficiales confirmadas para Colombia ni el resto de Sudamérica. Por lo tanto, no habrá opciones de TV ni plataformas con derechos autorizados para esta región.

Detalles del partido: Al Nassr vs Al Khaleej

Competencia: Liga Profesional Saudí – Jornada 9

Liga Profesional Saudí – Jornada 9 Estadio: Al-Awwal Park, Riyadh

Al-Awwal Park, Riyadh Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Domingo 23 de noviembre de 2025 Hora: 12:30 en Colombia | 18:30 en España

12:30 en Colombia | 18:30 en España Transmisión TV: FOX Deportes (EE. UU.)

FOX Deportes (EE. UU.) Transmisión online: Movistar+ (España), FOX Sports App y Amazon Prime Video (EE. UU.).

Dónde se juega Al Nassr vs Al Khaleej: Al-Awwal Park en Riyadh

El compromiso se disputará en el Al-Awwal Park, uno de los estadios más modernos del fútbol saudí. Cuenta con capacidad para 25 mil espectadores y está ubicado en la ciudad de Riyadh. El recinto se ha convertido en un escenario emblemático para Al Nassr, especialmente con la llegada de grandes figuras internacionales que han potenciado la atmósfera del estadio.

A qué hora se juega Al Nassr vs Al Khaleej país por país

Colombia, Perú y Ecuador: 12:30

12:30 Chile, Bolivia y Venezuela: 13:30

13:30 Argentina, Brasil y Uruguay: 14:30

14:30 España: 18:30

18:30 México (centro): 11:30

11:30 Estados Unidos: 12:30 ET | 9:30 PT

12:30 ET | 9:30 PT Reino Unido: 17:30

17:30 Alemania, Francia e Italia: 18:30

18:30 Portugal: 17:30

Cómo llegan Al Nassr y Al Khaleej a la Jornada 9 de la Saudí Pro League

Al Nassr es líder invicto con paso perfecto. El equipo dirigido por Jorge Jesus vive un momento espectacular en el campeonato. Con 24 puntos en 8 jornadas, mantiene puntaje perfecto gracias a ocho victorias consecutivas. Su ofensiva es una de las más potentes del torneo, respaldada por el aporte goleador de Joao Félix (10 goles) y Cristiano Ronaldo (9 goles), quienes se ubican entre los tres máximos artilleros del certamen.

El equipo combina solidez defensiva, elaboración de juego en el mediocampo y una delantera temible que le permite dominar a cualquier rival.

Al Khaleej: competitivo y ambicioso

Al Khaleej ha sido una de las revelaciones en el inicio del torneo. Ocupa la sexta posición con 14 puntos, producto de 4 victorias en 8 partidos. Bajo la dirección técnica del alemán Giorgos Donis, el equipo ha mostrado orden, intensidad y buenos momentos ofensivos. Entre sus figuras más destacadas están Kostas Fortounis y Georgios Masouras, jugadores clave en la generación de juego y finalización de jugadas.

Posible alineación de Al Nassr para enfrentar a Al Khaleej

Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Abdulelah Al-Amri, Mohammed Simakan, Nawaf Boushal; Marcelo Brozović, Angelo, Kingsley Coman, Sadio Mané; Joao Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.