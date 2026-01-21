La liga árabe continúa su desarrollo y la Jornada 16 presenta un cruce con realidades opuestas entre Damac FC y Al Nassr. El partido aparece en el calendario como una oportunidad clave para el equipo visitante, que sigue en la pelea por los primeros puestos, mientras que el local busca reaccionar en una campaña que ha sido complicada.

El encuentro se jugará el miércoles 21 de enero, desde las 12:30 en Colombia y las 18:30 en España, con el foco puesto nuevamente en Cristiano Ronaldo, líder goleador del campeonato. A continuación, todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, el estado de forma de ambos equipos, las probables alineaciones y el escenario del encuentro.

Horario de Damac vs Al Nassr, país por país

Colombia: 12:30

12:30 España: 18:30

18:30 México (CDMX): 11:30

11:30 Argentina / Chile / Uruguay: 14:30

14:30 Estados Unidos (ET): 12:30

Dónde ver Damac vs Al Nassr en TV y online, con Cristiano Ronaldo

La transmisión del partido estará disponible en mercados específicos, con señales confirmadas:

España: Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones 4, M+ Vamos y M+ #VamosBar

México: FOX ONE

Estados Unidos: FOX ONE en TV, FOX Sports App en streaming y Amazon Prime Video

en TV, en streaming y Resto de Latinoamérica: No hay transmisiones oficiales confirmadas para otros países de la región.

Dónde se juega Damac vs Al Nassr del miércoles

El partido se disputará en el Damac Club Stadium, un escenario con capacidad para cerca de 5.000 espectadores. Se trata de un estadio compacto, donde el público local está muy cerca del campo y suele generar un ambiente exigente para los equipos visitantes.

Cómo llegan Damac y Al Nassr a la Jornada 16 de la liga árabe

Al Nassr llega a este compromiso ubicado en la tercera posición de la tabla con 34 puntos, manteniéndose en la pelea directa por el título. El equipo dirigido por Jorge Jesus ha mostrado regularidad ofensiva y una plantilla con jerarquía internacional, con Cristiano Ronaldo como su principal referencia.

Damac, por su parte, atraviesa una temporada decepcionante. Se encuentra en el puesto 15 con apenas 11 puntos, muy cerca de la zona baja de la clasificación. La necesidad de sumar es urgente, aunque el reto es mayúsculo ante uno de los candidatos del torneo.

Cristiano Ronaldo, el gran foco del partido

El delantero portugués llega como máximo goleador del certamen, con 15 anotaciones, confirmando su impacto inmediato en la liga saudí. Además, sigue ampliando su registro histórico: suma 959 goles en su carrera profesional, una cifra que lo mantiene como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos y que convierte cada partido de Al Nassr en un evento de interés global.

Probables alineaciones de Damac y Al Nassr

Damac: Kewin; Sanousi Al Hawsawi, Jamal Harkass, Hassan Ali Rabea, Abdurahman Al Obaid, Dhari Al Anazi; Hazzaa Ahmed, Riyadh Sharahili, Morlaye Sylla, Abdullah Al Qahtani; Valentín Vada. DT: Armando Evangelista.

Al Nassr: Nawaf Al Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Wesley, Abdullah Al Khaibari, Angelo, Kingsley Coman; João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.

Ficha del partido: Damac vs Al Nassr

Competición: Liga árabe – Jornada 16

Liga árabe – Jornada 16 Fecha: Miércoles 21 de enero

Miércoles 21 de enero Hora: 12:30 (Colombia) | 18:30 (España)

12:30 (Colombia) | 18:30 (España) Estadio: Damac Club Stadium

Damac Club Stadium TV y streaming: España: Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones 4, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar México: FOX ONE Estados Unidos: FOX ONE, FOX Sports App y Amazon Prime Video



Un duelo marcado por la diferencia de contextos y por la presencia del máximo goleador del campeonato, en una jornada clave de la liga saudí.