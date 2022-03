Dirigió a dos colombianos y ahora está en la guerra frente a Rusia

Yuriy Vernydub dirigió a dos futbolistas colombianos mientras era técnico del Sheriff y ahora decidió ir a la guerra y defender a Ucrania frente a Rusia.

Después de ser director técnico del Sheriff el ucraniano Yuriy Vernydub tomó la decisión de defender a su país en la guerra contra Rusia. Ante el conflicto mundial en Ucrania se dio la orden de que los hombre de 18 a 60 años, no podían salir del país pues tendrían que estar dispuestos para pelear en la guerra.

El fútbol no ha sido ajeno al conflicto entre Rusia y Ucrania y esta vez no fue impedimento para que el ex entrenador de los colombianos Danilo Arboleda y Frank Castañeda dejara la dirección técnica y se sumara a las tropas ucranianas para pelear ante Rusia.

Tan solo hace unos días el entrenador dio la que fue su última rueda de prensa antes de tomar la decisión de unirse al ejercito de su país, en la que afirmó que “si necesitan mi ayuda, siempre estaré ahí”. Uno de los triunfos más recordados de Vernydub bajo la dirección técnica del Sheriff de Tiraspol fue en septiembre del 2021 frente al Real Madrid por la Champions League. Ese día el equipo del ucraniano ganó 2-1 y Arboleda y Castañeda fueron participantes del encuentro.