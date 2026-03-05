Deportes Tolima afronta uno de los partidos más determinantes de su temporada 2026. Luego de superar a Deportivo Táchira en la Fase 2, el equipo colombiano disputa la Fase 3 de la Copa Libertadores ante O’Higgins de Chile, serie que definirá si el Vinotinto y Oro accede a la fase de grupos del torneo continental o cambia de competencia en el semestre.

El primer capítulo de esta llave se jugó en territorio chileno y dejó un panorama exigente para el conjunto tolimense. En el partido de ida, O’Higgins se impuso por 1-0 con gol de Francisco González en tiempo de adición del primer tiempo. Además del resultado adverso, Tolima sufrió la expulsión de Kelvin Flórez a los 37 minutos, condicionando el desarrollo del compromiso y obligando a replantear la estrategia para la vuelta en Ibagué.

Cuándo se juega el partido de vuelta Tolima vs O’Higgins

El partido de vuelta entre Deportes Tolima y O’Higgins por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 está programado para el miércoles 11 de marzo a partir de las 7:30 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué.

Ese compromiso será definitivo para las aspiraciones internacionales del equipo colombiano. Con el apoyo de su afición y en su estadio, Tolima buscará revertir la desventaja mínima sufrida en Chile y dar el paso hacia la fase de grupos del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

El Manuel Murillo Toro será escenario de una noche clave. La localía se convierte en un factor fundamental, especialmente en este tipo de series de eliminación directa en las que cada detalle puede marcar la diferencia. Tolima ya sabe lo que es definir en casa, pues en la ronda anterior supo administrar la ventaja ante Táchira y avanzar.

Qué necesita Deportes Tolima para clasificar en la Libertadores

El panorama es claro para el equipo colombiano tras la derrota 1-0 en la ida. Para avanzar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Deportes Tolima necesita ganar el partido de vuelta por al menos dos goles de diferencia.

Si el equipo logra imponerse por una diferencia de dos tantos o más, se quedará con la serie y asegurará su clasificación sin depender de otros factores. Ese es el camino directo hacia el objetivo principal: disputar la fase de grupos de la Libertadores.

Existe un segundo escenario. Si Tolima gana por un gol de diferencia, la serie quedará empatada en el marcador global. En ese caso, el clasificado se definirá en la tanda de penaltis. Allí, el Vinotinto y Oro tendría que imponerse desde los doce pasos para lograr la clasificación, tal como ya lo hizo en la fase anterior para cerrar su paso ante Táchira.

Cualquier otro resultado dejará al equipo fuera de la Libertadores. Un empate o una derrota en el Manuel Murillo Toro significará la eliminación de la competencia. Sin embargo, eso no implicaría el final del camino internacional.

Qué pasa si Tolima queda eliminado ante O’Higgins

En caso de no superar la Fase 3, Deportes Tolima no quedará sin competencia continental. El reglamento establece que el equipo eliminado en esta instancia accederá a la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2026.

Es decir, el club ya tiene asegurada participación internacional durante el semestre. La diferencia radica en el torneo que disputará: si logra la remontada, jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores; si no lo consigue, pasará directamente a la Sudamericana.

Ese contexto le da un matiz especial al compromiso. Tolima no solo juega por la clasificación a la Libertadores, sino también por el prestigio deportivo y el impacto competitivo que representa disputar el máximo torneo continental.

Un reto de carácter en casa para Deportes Tolima

La derrota en Chile dejó tareas claras para el equipo colombiano. Más allá del gol en tiempo de adición que marcó la diferencia, la expulsión de Kelvin Flórez obligó a jugar gran parte del encuentro en inferioridad numérica, situación que condicionó el resultado.

En Ibagué, con once jugadores y el respaldo de su público, Tolima buscará imponer su ritmo, presionar desde el inicio y construir la ventaja necesaria para revertir la serie. El margen es corto, pero alcanzable.

El miércoles 11 de marzo será una fecha determinante en la temporada del Vinotinto y Oro. Con un gol de desventaja y la obligación de ganar, Deportes Tolima se juega su continuidad en la Copa Libertadores 2026 en una noche que puede marcar el rumbo de su semestre internacional.