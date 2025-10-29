La noche del 28 de octubre volvió a dejar una herida abierta en la carrera de Cristiano Ronaldo. En los octavos de final de la Copa del Rey de Arabia Saudita, Al Nassr cayó 1-2 ante Al Ittihad y quedó eliminado de la competencia, desperdiciando así la primera oportunidad de sumar un título en la temporada 2025-26.

El partido tenía a Cristiano como titular y principal referente ofensivo. Sin embargo, la historia no terminó como esperaba el luso: los goles de Karim Benzema y Houssem Aouar sellaron la clasificación rival. El descuento de Ángelo Gabriel no fue suficiente. Una vez más, la temporada arranca con una eliminación temprana para Al Nassr y con una nueva decepción para su máxima figura.

Al Nassr eliminado de la Copa del Rey 2025-26

La Copa del Rey de Arabia Saudita representaba una de las metas más claras de Al Nassr en esta temporada. Con Cristiano Ronaldo al frente, el equipo buscaba avanzar a instancias definitivas y romper una racha negativa en finales y fases decisivas. Sin embargo, el desarrollo del partido fue una réplica de otros episodios amargos.

Al Ittihad aprovechó sus oportunidades y golpeó en momentos clave. El tanto de Benzema en el primer tiempo desestabilizó al conjunto local, y el gol de Aouar en la segunda parte amplió la diferencia. Aunque Al Nassr reaccionó, ya era tarde. La derrota consumó una nueva eliminación y extendió una tendencia que comienza a pesar demasiado.

Las finales perdidas por Cristiano Ronaldo en Al Nassr

Desde su llegada al fútbol saudí en 2023, Cristiano Ronaldo ha disputado tres finales oficiales con Al Nassr y en todas terminó sin título. La Copa del Rey 2023-24, la Supercopa 2024 y la siguiente edición de ese mismo torneo forman parte de una serie de frustraciones que contrastan con su exitosa trayectoria en Europa.

La eliminación de esta temporada se suma a esa lista, agravando la racha negativa. A diferencia de otras etapas de su carrera, Cristiano no ha podido coronar su liderazgo con trofeos oficiales, algo que para un jugador de su jerarquía significa mucho más que simples estadísticas.

El único título que ha ganado Cristiano Ronaldo en Arabia

Aunque la presencia de Cristiano Ronaldo ha elevado a Al Nassr en términos mediáticos y deportivos, el balance en títulos es escaso. El único trofeo que ha levantado desde su llegada es la Copa de Clubes Árabes 2023, un campeonato de gran repercusión regional pero que no es reconocido por FIFA como título oficial.

Para un jugador acostumbrado a ganar con Real Madrid Club de Fútbol, Juventus Football Club y Manchester United Football Club, esta sequía representa un contraste enorme con su pasado. Cristiano no levanta un trofeo oficial desde la Coppa Italia 2021, cuando aún jugaba en la Serie A italiana.

La sequía de títulos oficiales de Cristiano Ronaldo

La cifra habla por sí sola: cuatro años sin títulos oficiales. Para uno de los futbolistas más ganadores de todos los tiempos, se trata de una estadística difícil de asimilar. A lo largo de su carrera, Cristiano ha conquistado Champions League, ligas europeas, copas nacionales y torneos internacionales. Pero en Arabia, la historia es otra.

La falta de títulos no se debe únicamente a su rendimiento individual. Ronaldo ha mantenido un buen registro goleador, pero Al Nassr no ha logrado consolidarse como el equipo dominante que muchos esperaban. Y cada temporada que pasa, la presión aumenta.

El golpe para Al Nassr y su proyecto deportivo

La llegada de Cristiano Ronaldo significó para Al Nassr un salto de proyección internacional. Se multiplicaron las ventas de camisetas, las alianzas comerciales y la atención mediática. Sin embargo, esa expectativa no se ha traducido en títulos.

La derrota ante Al Ittihad es un golpe al proyecto deportivo que se construyó alrededor de su figura. La afición esperaba que esta temporada marcara el inicio de una nueva etapa ganadora, pero la realidad volvió a ser dura. Las críticas no se hicieron esperar y el equipo deberá recomponerse rápido si quiere aspirar a algo en las competencias restantes.

El desafío personal de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo enfrenta un reto muy distinto a los que superó en Europa. Su ambición por ganar no ha disminuido, pero las circunstancias son diferentes: juega en una liga emergente, en un equipo que aún busca consolidar una identidad competitiva, y con una presión mediática enorme.

La eliminación en la Copa del Rey profundiza esa herida abierta. No solo se trata de perder un título, sino de una racha que se extiende temporada tras temporada. El astro portugués sigue persiguiendo la posibilidad de romper la sequía antes de que el reloj le gane la partida.

Una racha que pesa en la historia de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha construido su leyenda con base en récords, títulos y noches memorables. Pero la etapa con Al Nassr está marcada por una narrativa distinta: la de una historia que se repite. Cada derrota en instancias decisivas deja una marca más profunda, y cada oportunidad perdida hace más visible el contraste con su pasado glorioso.

Aún le quedan torneos por disputar en esta temporada, y su mentalidad competitiva no deja espacio para rendirse. Pero la racha amarga ya es parte de su presente. Romperla no será solo un logro más: sería recuperar, aunque sea por un instante, la sensación que lo acompañó durante toda su carrera… la de levantar un trofeo.