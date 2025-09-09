Cada vez que pisa una cancha, Cristiano Ronaldo demuestra que no tiene límites. En la más reciente jornada de la Eliminatoria Europea rumbo al Mundial 2026, el delantero portugués volvió a marcar, esta vez contra Hungría (victoria portuguesa por 2-3), y con ese tanto alcanzó un nuevo registro que lo coloca en la cima de la historia del fútbol.

El gol no fue uno más dentro de su inagotable colección. Con él llegó a una cifra que lo convierte en MÁXIMO GOLEADOR HISTÓRICO DE LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS a nivel global, igualando la marca de una leyenda del continente americano. A sus 40 años, el portugués ratifica que sigue vigente y que su nombre está destinado a permanecer en la cima por mucho tiempo más.

Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico de Eliminatorias mundialistas

El tanto frente a Hungría le permitió a Cristiano llegar a 39 goles en partidos clasificatorios rumbo a Copas del Mundo. Esa cifra lo coloca en lo más alto del ranking mundial, al lado del guatemalteco Carlos “el Pescadito” Ruiz, quien ostentaba en solitario el récord hasta ahora.

Nadie ha marcado más que ellos en la historia de las Eliminatorias, lo que convierte a Cristiano en el referente absoluto de este tipo de torneos. La diferencia es que, a diferencia de Ruiz, el portugués todavía tiene partidos por disputar y todas las posibilidades de quedarse como único dueño de esta marca.

El presente goleador de Cristiano Ronaldo con Portugal

Más allá del récord, la actualidad de Cristiano con Portugal es impresionante. El capitán suma 6 goles en sus últimos 5 partidos con la selección, demostrando que todavía es decisivo en cada torneo que disputa.

Anotó en los cuartos de final de la Nations League .

. Volvió a marcar en las semifinales del mismo torneo .

. Se hizo presente en la final de la Nations League .

. Y también ha convertido en las primeras jornadas de la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Su capacidad de aparecer en partidos importantes confirma que, incluso en el tramo final de su carrera, sigue siendo una garantía de gol.

Cristiano Ronaldo y la meta de los 1000 goles oficiales: así va su cuenta

El gol a Hungría no solo lo puso en la cima de las Eliminatorias, también lo acercó a otro hito histórico: los 1000 goles oficiales en su carrera profesional.

Con este tanto, Cristiano llegó a 943 anotaciones oficiales, lo que lo convierte en el futbolista con más goles en la historia del fútbol. Está a solo 57 goles de convertirse en el primero en alcanzar el millar de goles, un reto monumental que refuerza su condición de leyenda viva.

La importancia de este récord en la carrera de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ya era el máximo goleador histórico de la Champions League, de la Eurocopa, del fútbol de selecciones y de varios clubes por los que pasó. Ahora suma otro registro que lo consolida como el jugador más prolífico de la historia del fútbol internacional.

Este nuevo récord no solo es un número más, sino la confirmación de su vigencia. Lo logra en un momento en el que sigue siendo líder de Portugal, guiando a su selección con goles y experiencia en el camino rumbo al Mundial 2026.

El récord de Carlos “Pescadito” Ruiz y la comparación con Cristiano

Durante años, el guatemalteco Carlos Ruiz fue considerado el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas con sus 39 tantos. Lo hizo defendiendo a una selección que nunca consiguió clasificar a una Copa del Mundo, lo que engrandeció aún más su mérito.

Cristiano, en cambio, iguala ese registro liderando a una de las selecciones más competitivas del planeta, que ha ganado la Eurocopa y la Nations League en la última década. La comparación refleja dos trayectorias distintas que hoy se encuentran en lo más alto de la historia.

La vigencia de Cristiano Ronaldo en el fútbol mundial

Con casi dos décadas en la élite, Cristiano sigue demostrando una vigencia asombrosa. Su disciplina, su preparación física y su ambición lo mantienen en la cúspide, en un momento en el que muchos de sus contemporáneos ya se retiraron.

Con Portugal, suma récord tras récord y demuestra que su carrera no tiene fecha de caducidad inmediata. Lo que antes parecía imposible -un jugador acercándose a los 1000 goles- hoy está más cerca que nunca gracias a su constancia.

El legado que sigue escribiendo Cristiano Ronaldo

El gol contra Hungría quedará en la memoria no solo por la importancia del triunfo, sino porque significó un paso más en la construcción de una de las carreras más extraordinarias del deporte mundial.

Cristiano Ronaldo no solo alcanzó la cima de otro récord histórico, también reafirmó que su legado no se mide únicamente en títulos o estadísticas, sino en la capacidad de superar los límites una y otra vez. Cada partido es una nueva oportunidad para ampliar una leyenda que parece interminable.