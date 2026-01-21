El fútbol volvió a detenerse para mirar una cifra que hace algunos años parecía imposible. Cristiano Ronaldo alcanzó los 960 goles oficiales en su carrera profesional, reafirmando su lugar como el máximo artillero de todos los tiempos y dejando la marca de los 1000 goles cada vez más cerca. El histórico tanto llegó con la camiseta de Al Nassr, en el triunfo 1-2 ante Damac por la liga saudí, partido en el que el portugués marcó el segundo gol de su equipo.

No fue un gol decorativo ni una estadística aislada. Con esa anotación, Cristiano quedó a solo 40 tantos de la hazaña goleadora más grande en la historia del fútbol, una meta que ningún otro jugador ha logrado en el profesionalismo. A pesar del paso del tiempo y del cambio de continente, su impacto sigue siendo decisivo, constante y global.

El gol 960 de Cristiano Ronaldo que acerca el récord absoluto

El tanto frente a Damac fue otro ejemplo del instinto competitivo que define la carrera de Cristiano Ronaldo. Resolvió con precisión y volvió a ser determinante para su equipo. Así, sumó un nuevo capítulo a una historia que no deja de ampliarse.

Este gol no solo aseguró tres puntos para Al Nassr, sino que también reforzó la sensación de que el portugués no está viviendo un cierre de carrera, sino una extensión de su legado. Cada partido se convierte ahora en un nuevo paso hacia un objetivo que trasciende generaciones.

A cuántos goles está Cristiano Ronaldo de llegar a los 1000

Con 960 goles oficiales, Cristiano Ronaldo necesita 40 anotaciones para alcanzar la cifra simbólica de los 1000. En un contexto de alta exigencia física y competitiva, ese número ya no parece lejano, especialmente por su regularidad goleadora en las últimas temporadas.

El dato no es menor: llegar a los 1000 goles significaría consolidar la mayor hazaña individual del fútbol, superando cualquier registro histórico conocido y estableciendo una marca que podría tardar décadas en ser igualada, si es que alguna vez ocurre.

Así se reparten los goles de Cristiano Ronaldo en su carrera

Los números de Cristiano Ronaldo no responden a un solo ciclo exitoso, sino a una dominación sostenida en distintos países, ligas y contextos futbolísticos. Así se distribuyen sus 960 goles oficiales:

Real Madrid: 450 goles

450 goles Manchester United: 145 goles

145 goles Portugal: 143 goles

143 goles Al Nassr: 116 goles

116 goles Juventus: 101 goles

101 goles Sporting Clube: 5 goles

Este reparto confirma una carrera sin baches prolongados, con impacto inmediato en cada camiseta que defendió.

Real Madrid, el escenario donde Cristiano construyó su era dorada

El club donde Cristiano Ronaldo alcanzó su pico goleador fue el Real Madrid. Sus 450 goles con la camiseta blanca no solo lo convirtieron en el máximo goleador histórico del club, sino que marcaron una era de dominio europeo.

En Madrid, Ronaldo perfeccionó su versión más letal, combinando potencia, precisión y una mentalidad competitiva que lo llevó a firmar noches históricas en la Champions League. Esa etapa explica buena parte de por qué hoy el récord de los 1000 goles está al alcance.

Los goles con Portugal que cambiaron la historia de una selección

Los 143 goles con la selección de Portugal tienen un peso especial dentro de su carrera. No solo lo consolidaron como el máximo goleador de selecciones nacionales, sino que elevaron a su país a un nuevo estatus competitivo.

Cristiano asumió siempre la responsabilidad en los momentos decisivos, convirtiendo goles que marcaron clasificaciones, títulos y una identidad ganadora que transformó la historia del fútbol portugués.

Al Nassr y la vigencia goleadora de Cristiano Ronaldo

Su etapa en Al Nassr ha sido clave para sostener la proyección hacia los 1000 goles. Con 116 anotaciones, Cristiano Ronaldo ha demostrado que su ambición no se reduce por el contexto ni por la edad.

El gol 960 ante Damac es una muestra más de su vigencia. En Arabia Saudita, cada partido se sigue con atención mundial, porque cualquier aparición del portugués puede significar un nuevo paso hacia una cifra que parecía reservada solo para la imaginación.

Una cuenta regresiva que ya forma parte de la historia

Con 960 goles oficiales y el objetivo de los 1000 cada vez más cercano, Cristiano Ronaldo sigue escribiendo su legado en tiempo real. No persigue únicamente récords estadísticos, sino un lugar definitivo en la historia del fútbol, construido a base de constancia, disciplina y una obsesión competitiva que no reconoce límites.