La Champions League 2025-26 avanza con una intensidad que ha dejado resultados impactantes y una clasificación con sorpresas. La cuarta jornada de la fase de liga trajo victorias inesperadas, empates que cambiaron panoramas y derrotas que dejaron a más de un gigante contra las cuerdas. El torneo más prestigioso de clubes del mundo vive una edición repleta de sorpresas, donde equipos revelación se posicionan en zona de clasificación mientras otros históricos batallan por no despedirse prematuramente.

Además de los triunfos de los favoritos, la jornada dejó escenas inolvidables como la victoria del Pafos FC sobre Villarreal en Chipre, el empate de Barcelona ante Brujas en Bélgica que pudo haber sido derrota sobre el final, y un Chelsea que no logró imponerse ante el Qarabag. Con estos resultados, la tabla se movió de forma drástica y permite observar, con claridad, quiénes estarían avanzando a los octavos, quiénes quedarían relegados a playoffs y quiénes, por ahora, se marcharían eliminados.

Tabla de posiciones Champions League tras la Jornada 4

Con los resultados registrados, así quedó la clasificación general de la Champions:

Clasificados directamente a octavos (puestos 1 al 8):

Bayern Múnich: 12 puntos (+11) Arsenal FC: 12 puntos (+11) Inter de Milán: 12 puntos (+10) Manchester City: 10 puntos (+7) Paris Saint-Germain: 9 puntos (+9) Newcastle United: 9 puntos (+8) Real Madrid: 9 puntos (+6) Liverpool FC: 9 puntos (+5)

Estos ocho equipos están encaminados hacia los octavos de final sin necesidad de pasar por repechaje. Su rendimiento, en líneas generales, ha sido dominante. Bayern, Arsenal e Inter completan campaña perfecta, mientras que Manchester City, PSG, Newcastle, Real Madrid y Liverpool también se posicionan con solidez gracias a victorias clave y diferencia de gol.

Equipos que hoy avanzarían a playoffs de clasificación (puestos 9 al 24)

9. Galatasaray: 9 puntos (+2)

10. Tottenham Hotspur: 8 puntos (+5)

11. FC Barcelona: 7 puntos (+5)

12. Chelsea: 7 puntos (+3)

13. Sporting Clube: 7 puntos (+3)

14. Borussia Dortmund: 7 puntos (+2)

15. Qarabag: 7 puntos (+1)

16. Atalanta: 7 puntos (-2)

17. Atlético de Madrid: 6 puntos (+1)

18. PSV Eindhoven: 5 puntos (+2)

19. AS Mónaco: 5 puntos (-2)

20. Pafos FC: 5 puntos (-3)

21. Bayer Leverkusen: 5 puntos (-4)

22. Club Brugge: 4 puntos (-2)

23. Eintracht Frankfurt: 4 puntos (-4)

24. Napoli: 4 puntos (-5)

Este bloque es el más competitivo y el que sin duda generará mayor tensión en la recta final. Destaca la presencia de Barcelona y Chelsea, clubes que estaban llamados a competir por lugares directos, pero hoy dependen de corregir desempeño para evitar el playoff. Sporting, Dortmund y Atalanta pelean con seriedad, mientras que Qarabag y Pafos aparecen como las grandes sorpresas: equipos que encaran la historia y rompen pronósticos.

En el caso de Atlético de Madrid, su campaña irregular lo tiene caminando la línea fina entre la clasificación y la decepción. Napoli también atraviesa uno de sus momentos más complicados en años recientes.

Equipos que hoy estarían eliminados de la Champions (puestos 25 al 36)

25. Olympique de Marsella: 3 puntos (+1)

26. Juventus: 3 puntos (-1)

27. Athletic Club: 3 puntos (-5)

28. Union Saint-Gilloise: 3 puntos (-8)

29. Bodo/Glimt: 2 puntos (-3)

30. Slavia Praga: 2 puntos (-6)

31. Olympiacos: 2 puntos (-7)

32. Villarreal: 1 punto (-4)

33. Copenhague: 1 punto (-8)

34. Kairat Almaty: 1 punto (-9)

35. Benfica: 0 puntos (-6)

36. Ajax: 0 puntos (-13)

Aquí se encuentran grandes sorpresas negativas. Juventus, Marsella, Athletic Club y Benfica están en zona de eliminación directa. El caso de Ajax y Benfica, especialmente, llama la atención: dos clubes con peso histórico europeo que atraviesan una crisis futbolística profunda. Villarreal, semifinalista en ediciones recientes, también vive una caída abrupta.

Sorpresas de la Jornada 4 en Champions League

Club Brugge rozó la victoria ante Barcelona , lo que habría provocado uno de los resultados más resonantes de la fase. Terminaron 3-3.

, lo que habría provocado uno de los resultados más resonantes de la fase. Terminaron 3-3. Pafos venció a Villarreal , demostrando que su campaña no es casualidad.

, demostrando que su campaña no es casualidad. Galatasaray ganó en Ámsterdam , complicando al Ajax hasta dejarlo último en la tabla.

, complicando al Ajax hasta dejarlo último en la tabla. Qarabag empató contra Chelsea, reforzando su papel como equipo revelación.

La combinación de estos resultados modificó la percepción competitiva del torneo: ya no solo dominan los gigantes; hoy hay equipos que encuentran lugar desde la disciplina, la táctica y el impacto colectivo.

Cómo se perfila el cierre de la fase de liga de la Champions League

La lucha será intensa en los puestos 11 al 24. Barcelona, Chelsea, Dortmund, Sporting, Atalanta y Atlético de Madrid protagonizarán duelos decisivos contra rivales directos. Cada punto y cada gol marcarán diferencias, especialmente considerando la importancia de la diferencia de gol en la tabla global.

La Champions League 2025/26 está demostrando que ningún nombre garantiza clasificación. La tabla se mueve, los favoritos se exigen y las sorpresas ya dejaron de ser excepción. La fase final promete ser inolvidable.