La Champions League cerró su Jornada 8 de la fase de liga y el panorama quedó completamente definido. El nuevo formato dejó una clasificación extensa, pero también muy clara: ya hay 8 equipos clasificados directamente a los octavos de final, otros 16 que deberán disputar los playoffs, y un grupo de clubes que quedó eliminado de toda competencia europea.

Con este cierre, el torneo entra en su etapa más decisiva. La fase de liga cumplió su función de ordenar el cuadro y ahora cada equipo conoce su destino inmediato. Algunos ya esperan rival en octavos, otros deberán superar una eliminatoria previa, y varios históricos se despiden antes de lo previsto. Así está, de forma detallada y ordenada, el mapa actual de la Champions League.

El nuevo formato de la Champions League: cómo se definió la clasificación

La Champions League adoptó un sistema de fase de liga única, en la que todos los equipos disputaron 8 partidos. A partir de esa tabla general se establecieron tres destinos distintos:

Puestos 1 al 8 : clasificación directa a octavos de final.

: clasificación directa a octavos de final. Puestos 9 al 24 : acceso a playoffs previos a octavos.

: acceso a playoffs previos a octavos. Puestos 25 al 36: eliminación total del torneo.

Este formato premia la regularidad, pero también mantiene con vida a una gran cantidad de clubes hasta el final, generando una última jornada cargada de tensión.

Los 8 equipos ya clasificados a octavos de final de la Champions League 2025-26

Los clubes que finalizaron entre los ocho primeros lugares aseguraron su boleto directo a los octavos de final y evitarán los playoffs. Tendrán más descanso y tiempo de preparación de cara a la fase eliminatoria.

Los clasificados directos son:

Arsenal FC: 24 puntos.

Bayern Múnich: 21 puntos.

Liverpool: 18 puntos.

Tottenham: 17 puntos.

FC Barcelona: 16 puntos.

Chelsea: 16 puntos.

Sporting Clube: 16 puntos.

Manchester City: 16 puntos.

Este grupo reúne a varios de los principales candidatos al título, con planteles profundos y experiencia en instancias decisivas. Su posición refleja consistencia a lo largo de toda la fase de liga.

Qué son los playoffs de la Champions y cómo se juegan

La gran novedad del formato aparece en los playoffs, una fase preliminar que define los últimos ocho clasificados a octavos de final.

El sistema funciona así:

Los equipos ubicados del 9° al 24° puesto disputan esta fase.

disputan esta fase. Los clubes del 9° al 16° lugar son cabezas de serie .

son . Las llaves se juegan ida y vuelta .

. Los cabezas de serie cierran la serie como locales .

. El sorteo se divide en cuatro secciones , con un cuadro eliminatorio ya predeterminado.

, con un cuadro eliminatorio ya predeterminado. Cada cabeza de serie tendrá dos posibles rivales, definidos por su posición final.

Superar esta fase es obligatorio para acceder a los octavos y mantenerse en carrera por el título.

Champions League: equipos que disputarán los playoffs, del 9° al 24° lugar

Estos son los 16 clubes que deberán jugar los playoffs, ordenados según su posición final en la fase de liga:

9. Real Madrid. 15 puntos.

10. Inter de Milán: 15 puntos.

11. PSG: 14 puntos.

12. Newcastle United: 14 puntos.

13: Juventus: 13 puntos.

14: Atlético de Madrid: 13 puntos.

15. Atalanta: 13 puntos.

16: Bayer Leverkusen: 12 puntos.

17. Borussia Dortmund: 11 puntos.

18. Olympiacos: 11 puntos.

19. Club Brugge: 10 puntos.

20. Galatasaray: 10 puntos.

21. AS Mónaco: 10 puntos.

22. Qarabag FK: 10 puntos.

23. Bodo/Glimt: 9 puntos.

24. Benfica: 9 puntos.

Aquí aparecen varios pesos pesados del fútbol europeo que no lograron meterse entre los ocho mejores y ahora están obligados a jugarse la continuidad en una eliminatoria directa.

Y los equipos que ya quedaron eliminados en la Champions League

Los clubes que finalizaron entre los puestos 25 y 36 quedaron eliminados de la Champions League, sin acceso a playoffs ni a competiciones europeas posteriores.

Los eliminados son:

Olympique de Marsella

Pafos FC

Union St. Gilloise

PSV Eindhoven

Athletic Club

Napoli

FC Copenhagen

Ajax

Eintracht Frankfurt

Slavia Praga

Villarreal

Kairat Almaty

La lista incluye varios clubes históricos del fútbol europeo, lo que confirma que el nuevo formato no da margen a campañas irregulares.

Un cierre de fase de liga que redefine la Champions

Con la Jornada 8 concluida, la Champions League entra en su tramo más esperado. Los ocho mejores ya están instalados en octavos, dieciséis equipos deberán superar una prueba extra en playoffs y doce se despiden de manera anticipada.

El nuevo formato cumplió con su objetivo: mantener la competencia abierta hasta el final y ordenar el camino hacia el título con claridad. A partir de ahora, cada cruce será decisivo y cada error puede marcar el final del sueño europeo.