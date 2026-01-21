La fase de liga de la Champions League entra en su momento decisivo. Con la Jornada 7 ya disputada, solo resta una fecha para cerrar esta nueva etapa del torneo, que reemplazó definitivamente a la tradicional fase de grupos y que ha mantenido la emoción hasta el final, tanto en la parte alta como en la pelea por seguir con vida.

A una jornada del cierre, la clasificación deja panorama claro para algunos, ventaja importante para otros y una batalla abierta entre varios clubes que todavía aspiran a meterse en los playoffs. La diferencia de gol, los empates múltiples en puntos y los cruces directos convierten la última fecha en un auténtico examen para los que aún no tienen nada asegurado.

Así quedó la clasificación de la Champions League tras la Jornada 7

La tabla general de la fase de liga, luego de siete partidos disputados por cada equipo, quedó de la siguiente manera:

Arsenal – 21 puntos (+18) Bayern Múnich – 18 puntos (+13) Real Madrid – 15 puntos (+11) Liverpool – 15 puntos (+6) Tottenham – 14 puntos (+8) PSG – 13 puntos (+10) Newcastle United – 13 puntos (+10) Chelsea – 13 puntos (+6) FC Barcelona – 13 puntos (+5) Sporting Clube – 13 puntos (+5) Manchester City – 13 puntos (+4) Atlético de Madrid – 13 puntos (+3) Atalanta – 13 puntos (+1) Inter de Milán – 12 puntos (+6) Juventus – 12 puntos (+4) Borussia Dortmund – 11 puntos (+4) Galatasaray – 10 puntos (0) Qarabag – 10 puntos (-2) Olympique de Marsella – 9 puntos (0) Bayer Leverkusen – 9 puntos (-4) AS Mónaco – 9 puntos (-6) PSV Eindhoven – 8 puntos (+1) Athletic Club – 8 puntos (-4) Olympiacos – 8 puntos (-5) Napoli – 8 puntos (-5) FC Copenhagen – 8 puntos (-6) Club Brugge – 7 puntos (-5) Bodo/Glimt – 6 puntos (-2) Benfica – 6 puntos (-4) Pafos FC – 6 puntos (-6) Union St. Gilloise – 6 puntos (-10) Ajax – 6 puntos (-12) Eintracht Frankfurt – 4 puntos (-9) Slavia Praga – 3 puntos (-11) Villarreal – 1 punto (-10) Kairat Almaty – 1 punto (-14)

Cómo se definen los clasificados a octavos de final

El nuevo formato de la Champions establece un sistema claro y directo para definir a los equipos que avanzan:

Los 8 primeros de la tabla clasifican directamente a los octavos de final .

clasifican . Del puesto 9 al 24 disputarán una fase de playoffs , en cruces de ida y vuelta, para definir los otros ocho clasificados a octavos.

disputarán una , en cruces de ida y vuelta, para definir los otros ocho clasificados a octavos. Desde el puesto 25 hacia abajo, los equipos quedan eliminados del torneo, sin acceso a Europa League ni a otra competencia continental.

Este sistema mantiene con vida a muchos clubes hasta el final, pero también castiga con dureza a quienes no logran sumar lo suficiente en la fase de liga.

Los equipos que ya tienen el boleto asegurado a octavos de la Champions

Con los resultados de la Jornada 7, Arsenal y Bayern Múnich ya tienen garantizado su lugar entre los ocho mejores, por lo que estarán directamente en los octavos de final. Ambos equipos no solo aseguraron clasificación, sino que lo hicieron con autoridad, liderando la tabla y marcando diferencias claras en rendimiento y goles.

Por detrás, Real Madrid y Liverpool están muy cerca de sellar ese mismo objetivo. Con 15 puntos cada uno, una victoria o incluso ciertos empates combinados con otros resultados les permitirían evitar el playoff y avanzar de forma directa.

La zona media: el gran embudo de la definición

Desde el quinto puesto hasta el decimoquinto, la tabla muestra una congestión notable. Equipos como Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Clube, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter y Juventus están separados por pocos puntos y, en muchos casos, por diferencias mínimas de gol.

Atención especial para un dato clave: los equipos hasta la posición que ocupa Juventus (15°) ya tienen asegurado, como mínimo, su lugar en los playoffs, es decir, seguirán dentro de los 24 que continúan en competencia. La pelea para ellos pasa por evitar cruces más exigentes y, en el mejor de los casos, alcanzar el top 8.

La batalla por los últimos cupos al playoff

La lucha más intensa se da entre los equipos que tienen 8 y 7 puntos, ubicados entre el puesto 22 y el 27. PSV Eindhoven, Athletic Club, Olympiacos, Napoli, FC Copenhagen y Club Brugge llegan a la última fecha con opciones reales de clasificar al playoff, pero también con el riesgo latente de quedar eliminados.

Aquí, cada gol puede ser determinante. La diferencia de gol aparece como un factor decisivo, al igual que los resultados directos entre rivales que comparten puntos. Un triunfo puede significar seguir con vida; una derrota, despedirse de Europa.

Eliminación casi consumada en la parte baja

Desde Bodo/Glimt hacia abajo, las opciones matemáticas son mínimas o inexistentes. Ajax, Benfica, Villarreal y otros históricos han quedado muy lejos de la pelea, pagando caro un formato que no da margen para recuperaciones tardías.

La última jornada, que se disputará el próximo miércoles, terminará de definir una fase de liga que ha confirmado su principal virtud: mantener la emoción hasta el final, con clasificaciones abiertas, presión constante y muy poco espacio para el error.