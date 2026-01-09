En la edición actual de la Copa África, un futbolista de Real Madrid está firmando una actuación que ya es parte de los libros del fútbol continental. Se trata de Brahim Díaz, quien no solo está siendo determinante para la selección de Marruecos, sino que ha conseguido una marca inédita en la historia del certamen.

El atacante nacido en Málaga atraviesa el mejor momento de su carrera a nivel de selecciones. Representando al elenco local, Brahim se ha convertido en el gran protagonista de la Copa Africana de Naciones, combinando regularidad goleadora, liderazgo y una capacidad única para aparecer en los momentos decisivos. Su rendimiento no solo potencia su figura individual, sino que también refuerza la proyección internacional del Real Madrid.

La elección de Marruecos que cambió la carrera internacional de Brahim Díaz

Brahim Díaz nació en Málaga, pero su historia familiar le permitió optar por una segunda nacionalidad. Su padre, Sufiel Abdelkader, nació en Melilla, lo que habilitó al futbolista a representar a Marruecos. La decisión llegó en marzo de 2024, cuando eligió vestir la camiseta del combinado africano tras analizar su futuro internacional.

Menos de dos años después, esa elección se ha transformado en una de las decisiones más acertadas de su carrera. Brahim no solo se adaptó rápidamente al contexto africano, sino que asumió un rol protagónico desde sus primeras apariciones, convirtiéndose en una pieza clave dentro del esquema marroquí.

Brahim Díaz y un récord jamás logrado en la historia de la Copa África

El impacto de Brahim Díaz en el torneo es absoluto. El futbolista del Real Madrid se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Copa Africana de Naciones (1957–2025) en marcar en 5 partidos consecutivos dentro de una misma edición.

Con este registro, superó una marca que había resistido durante más de medio siglo. El récord anterior pertenecía a Wilberforce Mfum, quien había anotado en cuatro encuentros consecutivos con Ghana en 1968. Brahim no solo igualó esa cifra, sino que la superó con autoridad, estableciendo un nuevo estándar de regularidad goleadora en el certamen.

Los cinco partidos consecutivos de la Copa África en los que Brahim Díaz marcó

La marca histórica se construyó de manera progresiva, partido a partido, siempre en momentos clave para su selección:

Fase de grupos – Jornada 1: gol ante Comoros

gol ante Comoros Fase de grupos – Jornada 2: gol ante Malí

gol ante Malí Fase de grupos – Jornada 3: gol ante Zambia

gol ante Zambia Octavos de final: gol ante Tanzania

gol ante Tanzania Cuartos de final: gol ante Camerún

Cinco encuentros consecutivos anotando, en distintas fases del torneo y ante rivales de perfiles variados. La regularidad de Brahim refleja no solo eficacia, sino también personalidad para sostener el nivel cuando la presión aumenta.

Brahim Díaz, líder de goleo y figura absoluta de la Copa África

Con 5 goles en 5 partidos, Brahim Díaz es el líder de goleo de la Copa Africana de Naciones. Su promedio perfecto lo coloca por encima de delanteros consagrados del continente y lo convierte en el jugador más influyente del campeonato hasta esta instancia.

Más allá de las cifras, su impacto se siente en el juego colectivo de Marruecos. Brahim participa en la elaboración, se mueve entre líneas, arrastra marcas y genera espacios para sus compañeros. No es un goleador circunstancial: es el eje ofensivo del equipo y el futbolista alrededor del cual se articula gran parte del ataque.

Marruecos, semifinalista con Brahim como estandarte

Gracias, en gran medida, a la actuación de su número 10, Marruecos ya se clasificó a las semifinales del torneo. Allí enfrentará al ganador de la llave entre Argelia y Nigeria, dos selecciones históricas del fútbol africano.

El contexto invita a pensar que Brahim seguirá siendo determinante. Su estado de forma, confianza y protagonismo lo posicionan como uno de los grandes candidatos a ser el futbolista más destacado del campeonato si logra mantener este nivel en las rondas finales.

El impacto directo en el Real Madrid

El rendimiento de Brahim Díaz en la Copa África no pasa desapercibido en el entorno del Real Madrid. Su capacidad para liderar, marcar diferencias y responder bajo presión en un torneo de selecciones refuerza su perfil como futbolista preparado para escenarios de máxima exigencia.

Para el club blanco, esta versión de Brahim confirma que cuenta con un jugador maduro, con experiencia internacional y con una mentalidad competitiva sólida. La Copa África está mostrando a un futbolista que ha dado un salto cualitativo en responsabilidad y peso específico dentro de un equipo.

Una actuación que ya es parte de la historia

Cinco goles en cinco partidos, un récord inédito y el liderato de goleo del torneo. Lo que está haciendo Brahim Díaz en esta Copa Africana de Naciones ya trasciende la estadística y se convierte en un capítulo histórico del certamen.

El jugador del Real Madrid no solo está brillando lejos de Europa: está dejando una huella imborrable en el fútbol africano. Y con las semifinales por delante, la expectativa crece ante la posibilidad de que esta actuación se consolide como una de las más impresionantes jamás vistas en la Copa África.