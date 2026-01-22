Barcelona llegará a la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League con una mezcla de tensión y oportunidad. Tras su victoria como visitante frente al Slavia Praga (2-4), el conjunto azulgrana se mantiene en la pelea por el Top 8, la zona que permite clasificar directamente a los octavos de final sin pasar por el playoff.

El panorama es tan apretado como inédito. Ocho equipos llegan con 13 puntos, todos compitiendo por un número limitado de plazas. En ese escenario, el Barcelona no solo debe ganar, sino también estar atento a la diferencia de gol y a una serie de enfrentamientos directos que pueden inclinar la balanza en su favor en la última noche europea.

Cómo llega el Barcelona a la última fecha de Champions

Tras imponerse en Praga, el Barcelona quedó noveno en la clasificación general, pero con los mismos 13 puntos que el sexto clasificado. La diferencia está en los goles y en los criterios de desempate, que serán clave en la definición.

La buena noticia para el equipo de Hansi Flick es que depende de sí mismo. Su último compromiso será como local en el Spotify Camp Nou ante el FC Copenhague, un contexto que le permite controlar su destino sin necesidad de combinaciones imposibles.

El grupo de los ocho equipos con 13 puntos

El escenario más complejo está en la franja media-alta de la tabla. Actualmente, ocho equipos suman 13 puntos, todos con opciones reales de entrar en el Top-8:

Paris Saint-Germain (+10)

(+10) Newcastle United (+10)

(+10) Chelsea FC (+6)

(+6) FC Barcelona (+5)

(+5) Sporting de Portugal (+5)

(+5) Manchester City (+4)

(+4) Atlético de Madrid (+3)

(+3) Atalanta (+1)

Con esta igualdad, el gol average se convierte en un factor decisivo. El Barça arranca la última fecha con +5, en una posición intermedia dentro de este grupo.

El cruce clave que beneficia al Barcelona: PSG vs Newcastle

Uno de los grandes aliados del Barcelona en esta última jornada es el enfrentamiento directo entre PSG y Newcastle. Al jugar entre ellos, al menos uno de los dos perderá puntos, y en caso de empate, ambos quedarían por debajo si el Barça gana su partido.

Este duelo reduce automáticamente la cantidad de rivales directos que pueden superar al equipo azulgrana en la tabla final, siempre y cuando el Barcelona haga su tarea en casa.

La importancia de ganar… y hacerlo por varios goles

La ecuación es clara: ganar es imprescindible, pero no siempre suficiente. El Barcelona debe intentar sumar los tres puntos ante el Copenhague con la mayor diferencia de gol posible, ya que el desempate puede definirse por ese criterio.

Con un +5 actual, el Barça puede superar a varios rivales directos si logra ampliar su margen, especialmente a equipos como Manchester City (+4), Atlético (+3) o Atalanta (+1), siempre que estos no consigan victorias abultadas.

Los partidos que debe seguir de cerca el Barcelona

Además del PSG-Newcastle, hay otros encuentros decisivos entre los equipos que están igualados en puntos:

Athletic Club vs Sporting de Portugal

Manchester City vs Galatasaray

Napoli vs Chelsea

Atlético de Madrid vs Bodo Glimt

Union Saint-Gilloise vs Atalanta

Cualquier tropiezo en estos partidos, combinado con una victoria azulgrana, puede abrirle la puerta al Top-8.

También puede superar a equipos que hoy están por encima

El Barcelona no solo mira hacia los costados, sino también hacia arriba. Hay tres equipos con más puntos que podrían verse alcanzados o superados:

Tottenham Hotspur (14) vs Eintracht

(14) vs Eintracht Liverpool FC (15) vs Qarabag

(15) vs Qarabag Real Madrid (15) vs Benfica

Si alguno de estos equipos no gana y el Barcelona suma tres puntos, el panorama podría reordenarse aún más en favor de los culés.

El escenario ideal para que el Barcelona entre al Top 8 de las posiciones de la Champions League

El camino más directo para el Barcelona es claro y no admite demasiadas interpretaciones:

Ganar al FC Copenhague en el Spotify Camp Nou Intentar una victoria amplia para mejorar el gol average Aprovechar el PSG-Newcastle, que garantiza pérdida de puntos de un rival directo Esperar al menos un tropiezo adicional entre los otros equipos con 13 puntos

Con esa combinación, el Barcelona tendría altas probabilidades de cerrar la fase de liga entre los ocho mejores, evitando el playoff y asegurando el pase directo a octavos de final.

Una última jornada de máxima tensión europea

La última fecha de la Champions se perfila como una noche de calculadora, goles y finales simultáneas. Para el Barcelona, el mensaje es sencillo: ganar y marcar. El resto dependerá de un tablero de resultados donde cada gol puede valer una clasificación directa.

El equipo de Flick llega vivo, con margen de maniobra y con el control de su propio destino. Ahora, la Champions se jugará en 90 minutos donde el Camp Nou y el gol average pueden convertirse en los grandes aliados azulgranas.