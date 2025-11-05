El Barcelona viaja a Bélgica con el objetivo de lograr su tercera victoria en la Champions League 2025-26. Después de vencer a Newcastle (1-2) y golear a Olympiacos (6-1), el conjunto dirigido por Hansi Flick enfrenta al Club Brujas por la Jornada 4 de la fase de liga, con la esperanza de consolidar su posición en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, el panorama no es ideal para el técnico alemán. Las lesiones han vuelto a golpear al plantel blaugrana, dejando fuera a varias figuras importantes en defensa, mediocampo y ataque. Entre los ausentes se encuentran Raphinha, Christensen, Ter Stegen, Gavi, Joan García y Pedri, todos con diferentes plazos de recuperación.

Las bajas del Barcelona en la visita a Brujas

Son varias y todas ocasionadas por sendas lesiones:

Raphinha

Andreas Christensen

Marc-André ter Stegen:

Gavi:

Joan García

Pedri.

Raphinha, baja clave en el ataque del Barcelona

El extremo brasileño Raphinha vuelve a quedar fuera de la convocatoria por una recaída en su lesión en los isquiotibiales. El jugador había mostrado avances en su recuperación, pero sufrió una nueva molestia durante los entrenamientos de la semana, lo que obligó al cuerpo técnico a frenar su regreso. El pronóstico no es alentador: se espera que reaparezca después de la fecha FIFA de noviembre, siempre y cuando no existan nuevos contratiempos.

Andreas Christensen, baja en la defensa para Flick

La zaga también llega mermada. Andreas Christensen ha sufrido una nueva molestia en la pantorrilla, la misma que lo tuvo fuera de varios encuentros recientes. El danés se perderá la visita a Brujas y todo indica que no volverá antes de finales de noviembre.

Joan García y Marc-André ter Stegen, arqueros fuera

El capitán y guardameta alemán sigue fuera tras su operación de espalda. Los servicios médicos del Barcelona estiman que podría regresar a principios de diciembre, aunque su recuperación avanza con prudencia.

El portero suplente Joan García también está en la lista de lesionados. El joven guardameta sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, lo que lo mantendrá fuera de competencia durante varias semanas.

Gavi, la ausencia más prolongada del Barcelona

La baja más dolorosa y prolongada sigue siendo la de Gavi. El mediocampista andaluz continúa su recuperación tras la cirugía de rodilla que lo dejará fuera de las canchas hasta marzo de 2026.

Pedri y una nueva lesión muscular que lo frena otra vez

El mediocampista canario Pedri vuelve a ser baja tras una rotura del bíceps femoral distal en la pierna izquierda. La noticia cayó como un golpe en el club, ya que el jugador había completado su regreso semanas atrás y había mostrado un rendimiento destacado en Champions ante Olympiacos.

Posible alineación del Barcelona ante el Brujas

A pesar de las bajas, Hansi Flick tiene un once competitivo para enfrentar a Brujas y buscar su tercera victoria en la fase de liga de la Champions League:

Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferrán Torres.

Este tridente ofensivo se perfila como la gran apuesta del técnico alemán, con Rashford como referencia en el ataque y Yamal y Ferrán Torres aportando velocidad y desequilibrio por los costados.

El objetivo del Barcelona: una tercera victoria y mantener la racha europea

El FC Barcelona llega a esta cuarta jornada de la Champions League con un registro impecable: dos triunfos en dos partidos, con ocho goles a favor y solo dos en contra. El reto ahora será mantener esa inercia ante un Brujas que buscará hacerse fuerte en casa.

Una victoria no solo consolidaría al conjunto catalán entre los líderes de la fase de liga, sino que lo acercaría a la clasificación anticipada a los octavos de final. Para Flick, el desafío pasa por gestionar un plantel golpeado por las lesiones, mantener la solidez táctica y seguir potenciando el rendimiento de los jóvenes que hoy asumen roles de protagonismo.