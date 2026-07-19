Argentina ya tiene prácticamente definido el equipo con el que buscará conquistar el Mundial 2026 frente a España. El seleccionador Lionel Scaloni mantendría la base que llevó a la Albiceleste hasta la gran final, aunque prepara una modificación importante en la defensa y el regreso de uno de sus hombres de mayor confianza en la mitad de la cancha.

Después de la agónica remontada sobre Inglaterra en semifinales, el cuerpo técnico considera que es momento de apostar por la experiencia y el equilibrio para enfrentar el desafío más importante del torneo.

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Montiel y De Paul apuntan a ser la grandes novedades en el once

La principal variante estaría en el lateral derecho. Durante el campeonato, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se alternaron la titularidad, pero todo indica que el exjugador del Sevilla recuperará su lugar desde el inicio.

Montiel ingresó en la semifinal cuando el equipo necesitaba una reacción y fue uno de los futbolistas que aportó intensidad para cambiar el rumbo del compromiso. Su mayor fortaleza defensiva y su capacidad para cerrar espacios habrían terminado de convencer a Lionel Scaloni para apostar por él en la final.

Además, Rodrigo de Paul volvería al equipo titular tras comenzar como suplente frente a Inglaterra, mientras que Giuliano Simeone dejaría su lugar en la formación inicial. En ataque, pese al gol de Lautaro Martínez en semifinales, el acompañante de Lionel Messi volvería a ser Julián Álvarez.

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Así formará Argentina frente a España

Arquero: Emiliano Martínez

Emiliano Martínez Defensas: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico Mediocampistas: Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister

Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez

Uno a uno: así llegan los titulares de Argentina a la gran final

Emiliano Martínez

El arquero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Después de su brillante actuación frente a Suiza, volvió a responder con seguridad contra Inglaterra, transmitiendo confianza tanto bajo los tres palos como fuera del área. Además, alcanzó un registro histórico al convertirse en el guardameta argentino con más partidos disputados en Copas del Mundo, con 14 presencias.

Gonzalo Montiel

Todo apunta a que recuperará la titularidad pese a las molestias físicas que ha administrado durante las últimas semanas. Su ingreso en semifinales reforzó la solidez defensiva del equipo y dejó una imagen muy positiva. El futbolista de River Plate ofrece mayor capacidad de marca y llega fortalecido mentalmente para afrontar el partido más importante del campeonato.

Cristian Romero

El defensor del Tottenham continúa siendo el líder absoluto de la zaga argentina. Su intensidad para disputar cada balón y su personalidad lo convierten en una pieza indispensable para Scaloni. Incluso ha demostrado capacidad para incorporarse al ataque cuando el partido lo exige.

Lisandro Martínez

Más allá de su firmeza defensiva, destaca por anticipar los ataques rivales antes de que se desarrollen. Su precisión en la salida con balón y la sociedad que ha formado con Romero han convertido esa dupla en una de las grandes fortalezas de Argentina durante el Mundial. Incluso aportó un gol frente a Cabo Verde.

Nicolás Tagliafico

Su rendimiento vuelve a confirmar que es uno de los laterales más completos del fútbol internacional. Siempre aparece como opción de pase, mantiene un enorme compromiso táctico y aporta equilibrio tanto en defensa como en ataque durante los noventa minutos.

Rodrigo de Paul

El regreso del mediocampista al once inicial representa una de las principales novedades de la final. Aunque fue suplente frente a Inglaterra, ingresó en un momento decisivo y ayudó a impulsar la histórica remontada. Su despliegue, liderazgo y capacidad para conectar líneas vuelven a ser fundamentales para el equipo.

Leandro Paredes

El volante recuperó protagonismo después de un inicio de torneo irregular para Argentina. Con él en la cancha, la circulación del balón ganó velocidad y Lionel Messi encontró un socio ideal para administrar el ritmo del partido.

Enzo Fernández

La semifinal confirmó su mejor versión en el torneo. Luego de insistir durante buena parte del encuentro, encontró recompensa con un espectacular gol que inició la reacción argentina frente a Inglaterra. Llega a la final en un gran momento futbolístico.

Alexis Mac Allister

Su capacidad para alternar funciones entre el mediocampo y el ataque ha sido una de las claves del funcionamiento colectivo. Aunque el gol se le resistió en semifinales, generó peligro constante y mostró una gran lectura táctica para acompañar tanto la presión ofensiva como el retroceso defensivo.

Lionel Messi

El capitán argentino continúa siendo el gran referente del equipo. Acumula ocho goles y cuatro asistencias en el Mundial y volvió a marcar diferencias frente a Inglaterra con dos pases decisivos que cambiaron la historia del partido. A sus 39 años, buscará liderar a Argentina hacia un nuevo título mundial.

Julián Álvarez

El delantero llega con confianza tras reencontrarse con el gol frente a Suiza. Aunque no marcó en semifinales, fue determinante con su presión constante y movilidad ofensiva. Scaloni volvería a confiar en él para acompañar a Lionel Messi desde el inicio en la gran final.