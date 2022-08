Fernando Jaramillo y un anuncio prometedor para la Liga Femenina

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor volvió a hablar sobre la Liga Femenina y el por qué no se realizó un segundo campeonato en el 2022.

Después de las fuertes críticas de la prensa y los aficionados por la no realización de la Liga en el segundo semestre, el dirigente volvió a hablar del tema y afirmó que en próximos días se realizará una asamblea para definir lo que pasará en 2023, pues el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el campeonato femenino será tendrá duración de un año de ahora en adelante.

Jaramillo también expresó el motivo por el cual no se llevó a cabo el campeonato y enfatizó en que el mayor problema fue económico. “Los entiendo (A los equipos) porque es un esfuerzo económico importante, y no tenían los recursos, que son alrededor de 100 millones mensuales. No fue aceptado el octagonal, no habían los ocho equipos”. La Dimayor se había comprometido a realizar un segundo torneo en el año de solo 3 meses, pero finalmente solo cuatro clubes (Millonarios, América, Cali y Cortuluá) continuaron en el proceso.

Esperanza para la Liga Femenina 2023

Fernando Jaramillo espera que el próximo año el torneo pueda llegar a 20 equipos participantes y que estos puedan sostenerse con el paso del tiempo, pues la idea es que la competencia tome jerarquía y que se hablen de más de 150 partidos por año.

En el primer semestre del 2022 por primera vez se llevó a acabo un campeonato largo que duró casi 6 meses y en el cual se pudo presenciar récord de asistencia en una final femenina.

Se espera que la próxima semana haya un anuncio fuerte sobre la Liga y se confirme cómo se financiará la Liga y el apoyo que recibirá la Dimayor por parte del nuevo Ministerio del Deporte.