Estadísticas de la Selección Colombia en la Copa América Femenina

Los números indican que la Selección Colombia fue uno de los equipos más importantes en la Copa América Femenina 2022.

El pasado 8 de julio inició el campeonato en el que 10 selecciones lucharon por llegar a la gran final de la Copa, pero solo la ‘Tricolor’ y Brasil lograron el objetivo de llegar a jugar el último partido en el que ambos equipos se disputarán el trofeo, pues ya están clasificados al Mundial 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024.

La Selección Colombia tuvo la posibilidad de estar sembrada en el grupo A donde tuvo que enfrentarse a Paraguay, Bolivia, Chile y Ecuador. Ante estos equipos las jugadoras lograron triunfos consecutivos y allí demostraron que eran una de las selecciones más fuertes ofensivamente hablando.

13 goles en la fase de grupos y 1 más en la semifinal frente a la Argentina hicieron que el equipo cafetero fuera la segunda selección más goleadora del campeonato después de Brasil en el grupo B.

+¿Dónde y cuándo se jugará la final de la Copa América Femenina?

+“Hizo muchas cosas en el país”: Daniela Montoya recordó a Darío Gómez

+Selección femenina de Colombia: El gran desempeño en la Copa América 2022

Colombia en la fase de grupos

Resultados del grupo A

Colombia vs. Paraguay 4-2

Colombia vs. Bolivia 0-3

Colombia vs. Ecuador 2-1

Colombia vs. Chile 4-0

Resultados del partido semifinal

Colombia vs. Argentina 1-0

Goles de la Selección Colombia en la Copa América

La Selección Colombia marcó 12 goles en las fases previas a la final y un autogol a su favor lo ponen con 13 anotaciones como el segundo equipo más goleador del campeonato.

Jugadoras que anotaron con en la Copa América

Daniela Montoya 2

Mayra Ramírez 2

Manuela Vanegas 2

Leicy Santos 1

Daniela Arias 2

Linda Caicedo 2

Catalina Usme 1

Liana Salazar 1

Goles en el arco de Colombia

En el arco defendido por Catalina Pérez solamente ha recibido 3 goles en 5 partidos y espera que en el último juego de la Copa América Femenina pueda mantener el arco en cero y celebrar el título del campeonato.