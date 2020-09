Tulio Gómez confirma interés de Sporting Clube por Duván Vergara

Hablando con O JOGO en la prensa portuguesa, el máximo accionista de América de Cali habló de las charlas que se están manteniendo para una posible negociación por Duván Vergara en el fútbol portugués.

El mismo equipo que ya tuvo en sus filas a Teo Gutiérrez, Fredy Montero, Santiago Arias y Cristian Borja, ahora se fijó en Duván Vergara. Tiene apuntado su nombre como un potencial refuerzo para su plantel. Ha sondeado la posibilidad y tocado la puerta de América de Cali para conocer las condiciones de una transferencia.

La respuesta de América de Cali por él es clara. Es un futbolista que solo sale del equipo en venta del 70% de sus derechos deportivos. Esa cantidad tiene que ser por un valor superior a los 5.5 millones de euros que ya fueron rechazados en su momento de otro equipo europeo.

Tulio Gómez y su respuesta sobre Duván Vergara

Hablando para O JOGO, el máximo accionista de América de Cali dijo: “Sí, el Sporting Clube está interesado en Duván Vergara. Hay gente que está hablando con nosotros, pero aún no nos ha llegado una propuesta formal. Es un jugador muy joven, con un talento enorme, al estilo Neymar, muy habilidoso, con velocidad y gol. Me gustaría mucho que fuera a Portugal. No lo queremos en ligas como las de China, Qatar o Arabia”.

Se conoció que hay gente en Portugal, autorizada por Tulio Gómez, adelantando las gestiones por él. Si es que finalmente Sporting Clube se decide a ir por el colombiano, ya hay un camino adelantado. El cuadro portugués todavía no tomó la decisión. Duván Vergara es una opción más, así como dicho equipo también es solo una de las varias posibilidades que hay para él.

Duván Vergara en América de Cali

El futbolista de 23 años es la más reciente e importante inversión que hizo el club. Tras tenerlo un semestre en el plantel, convenció y por eso desde América de Cali se decidió ejecutar la opción de compra que se tenía por él. Desde diciembre se confirmó que pasaría a ser 100% futbolista del conjunto escarlata.

A la fecha en que se paró el fútbol por la pandemia del coronavirus, Duván Vergara sumó 32 partidos con el equipo. Marcó 8 goles. Su rendimiento fue altísimo. Por ende la decisión de la inversión que se hizo en el club y las opciones que se manejan para él en el exterior.