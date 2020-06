Rafael Dudamel: “Tengo un sentimiento por Deportivo Cali, pero sería una estupidez decirle que no al América”





Así lo respondió Rafael Dudamel en entrevista en Blu Radio cuando le plantearon una hipotética búsqueda de América de Cali por sus servicios como entrenador. El venezolano dijo que aceptaría sin problema.

Mientras América de Cali se dedica a la negociación para la desvinculación formal de Alexandre Guimaraes, mucho se habla de la dirección técnica del equipo. Suenan nombres porque muchos de ellos han sido ofrecidos. Y otros entrenadores al hablar en medios de comunicación son consultados por el cargo.

Pasó con Rafael Dudamel, el venezolano que como entrenador dirigió a la Selección de Venezuela (la sub-20 y la mayor) y a Atlético Mineiro. Está libre desde abril y al tener pasado en el cuadro escarlata (estuvo en 2007 y 2008), le preguntaron por la respuesta que daría si es que América de Cali se interesa en tenerlo.

“Todo el mundo sabe que tengo un sentimiento por Deportivo Cali, pero sería una estupidez de mi parte decirle que no al América de Cali o a Millonarios porque me identifico más con Santa Fe. En estos 4 equipos jugué y nunca me reprocharon nada, porque mi rendimiento siempre fue el máximo”, respondió Rafael Dudamel.

Y fue más allá: “Soy amigo de Mauricio Romero (presidente) y tengo una buena comunicación con Tulio Gómez. Como hombres de fútbol hemos conversado varios temas, entre esos la situación actual del equipo, pero solo como amigos. Todo son rumores y conversaciones informales. Hemos estado tranquilos en esta etapa de la pandemia, capacitándonos y preparándonos. A hoy, no he tenido ninguna oferta sobre la mesa”, destacó el exarquero que estuvo en América de Cali en 2007 y 2008 con Diego Umaña como DT y en Deportivo Cali entre 1998 y 2001 (Campeón de Liga y subcampeón de Copa Libertadores).

Rafael Dudamel en su paso por América de Cali (2007 y 2008)