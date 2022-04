¿Quién era el jugador que más quería Freddy Rincón?

Los secretos de la vida de Freddy Rincón siguen saliendo a la luz después de su fallecimiento en un accidente de transito que aún sigue en investigaciones.

Después de la despedida por parte de la gente del fútbol al ‘Coloso de Buenaventura’ sus hazañas, momentos únicos, logros y anécdotas siguen siendo recordadas por sus amigos y conocidos que lamentan su partida.

En una exitosa carrera futbolística Rincón tuvo la oportunidad de compartir con varios jugadores en Colombia y el mundo, futbolistas que luego se convirtieron en grandes amigos y se ganaron un lugar en la vida personal de Freddy.

Uno de ellos fue el portero Óscar Córdoba, exjugador de la Selección Colombia que tuvo la oportunidad de compartir muchos momentos con el exdelantero en las canchas y la televisión. En una nota exclusiva del Diario el País de Cali, Maritza Saa amiga entrañable de Freddy Rincón conversó sobre el momento en el que el ‘Coloso’ habló sobre su cariño especial al exarquero.

“De las muchas anécdotas que tengo con Freddy, recuerdo que una vez le pregunté: ‘Freddy, de los jugadores de su generación, ¿cuál es el que más quiere?’, y me dijo: ‘Óscar Córdoba’, no me respondió por qué, pero me lo dijo dos veces: ‘lo amo’”.

Óscar fue uno de los amigos de Rincón que se enteró de la noticia de su fallecimiento en plena transmisión de televisión y allí no pudo ocultar su dolor ante la noticia.

Freddy Rincón fue despedido por sus excompañeros, amigos y familia en la ciudad de Cali donde ahora reposan sus restos, mientras siguen las investigaciones oficiales por parte de la Fiscalía para saber lo que sucedió en la madruga del 1o de abril.