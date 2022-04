¿Qué equipo dirigirá Aquivaldo Mosquera en el fútbol colombiano?

Aquivaldo Mosquera estará en el banco de uno de los equipos del fútbol colombiano y ya se prepara para un nuevo reto como director técnico.

Desde su retiro del fútbol, Aquivaldo Mosquera se preparó para ser director técnico y seguir ligado a este deporte desde otro campo. El exjugador de 40 años reconocido por su paso por Atlético Nacional, el Deportivo Cali y varios equipos de México, ahora estará a cargo del Cúcuta en su regreso al fútbol profesional colombiano.

Mosquera estará a cargo del equipo ‘Motilón’ que lleva realizando trabajos de campo desde el 3 de enero, pues la idea es volver a competir en la A lo más pronto posible. Este será el primer proyecto como entrenador de Aquivaldo.

El presidente del Cúcuta, Eduardo Silva afirmó en entrevista con el VBAR Caracol que: “Tenemos que ir por cosas importantes, venderle la idea a todos de tener un buen equipo, llenar el estadio, volver a ser la plaza que Cúcuta es. Empezamos en la B, recuperamos un grande, eso nos tiene muy felices”.

Uno de los jugadores que tendría Aquivaldo Mosquera en su nómina sería Macnelly Torres, quien se encuentra entrenando en el club, pero aún no se ha confirmado su participación en este nuevo proceso del Cúcuta. Aunque Silva no le cerró las puertas al jugador de 37 años, “es de la casa, se arrimó y hablamos, pero más en temas de entrenar y estar a punto, no hemos hablado de que vuelva al fútbol profesional.